Régis Labeaume nie avoir bloqué la voie à une révision du projet de tramway à Québec

Le maire de Québec, Régis Labeaume, assure qu’il a toujours fait preuve de flexibilité dans le dossier du tramway et qu’il n’a jamais bloqué les propositions de changements soumis par le gouvernement du Québec, contrairement à ce qu’a affirmé le premier ministre François Legault jeudi.

Questionné vendredi au sujet de la décision du gouvernement Legault de présenter son propre projet de tramway pour Québec, le maire Labeaume a été peu loquace, assurant qu’il reviendrait à un autre moment sur le sujet. « Je veux dire seulement une chose : dans tout ça, depuis des mois, nous sommes flexibles et on l’a été. On n’a jamais bloqué des propositions de changement inutilement », a-t-il dit.

M. Labeaume n’a pas voulu dire s’il comptait solliciter un autre mandat à la mairie de Québec en novembre prochain. En janvier dernier, il avait soutenu que sa décision serait étroitement liée à l’enjeu du tramway et qu’il souhaitait voir ce dossier réglé afin que d’autres enjeux puissent être abordés.

Jeudi, le premier ministre François Legault a confirmé l’intention du gouvernement du Québec de proposer son propre tracé pour le tramway, estimant que celui envisagé par la Ville ne desservait pas suffisamment bien les banlieues.

« Il y a eu des discussions pour certains changements au tramway, mais il n’y avait pas d’ouverture du côté de Régis Labeaume », avait déclaré le premier ministre Legault jeudi. « Ce qu’on a décidé, c’est qu’on va travailler un projet qui, selon nous, répond mieux aux besoins des banlieues de Québec. Et on va le présenter éventuellement à Régis Labeaume. »

La question des logements sociaux

Le maire Labeaume participait vendredi matin à une conférence de presse virtuelle en compagnie de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, et du maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, sur l’habitation. Les élus des trois villes réclament de Québec un financement accru pour permettre la construction de logements sociaux.

La mairesse Plante a notamment demandé de Québec 200 millions de dollars pour répondre aux besoins en habitation dans la métropole car, dit-elle, le gouvernement n’a fait aucun nouvel investissement dans les deux dernières années.

De son côté, le maire Labeaume a dit souhaiter que le gouvernement y consacre 60 millions pour que sa Ville puisse construire 500 unités de logements sociaux par année. Malgré l’intense activité dans le domaine de la construction, le taux d’inoccupation demeure très bas, a-t-il déploré. 

Les maires ont rappelé que l’entente de 3,7 milliards de dollars sur 10 ans intervenue entre Ottawa et Québec en habitation ne prévoit qu’un montant de 540 millions pour les unités liées au programme Accès-Logis. « Avec 540 millions, on ne va pas très loin », a commenté la mairesse Plante.

D’autres détails suivront.