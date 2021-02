Tramway à Québec: le gouvernement fait du surplace, dénonce le PLQ

Le Parti libéral du Québec a beau ne pas avoir d’élus dans la région de Québec, il a décidé de faire du tramway son cheval de bataille en attaquant de front le gouvernement Legault dans ce dossier jeudi.

« Le gouvernement n’était pas transparent au niveau des coûts, au niveau des échéanciers et maintenant, il est tout simplement absent », a déploré la cheffe libérale Dominique Anglade lors de la période de questions.

Alors que le projet de 3,3 milliards de dollars s’apprêtait à aller en appel d’offres, le gouvernement l’a mis sur la glace en novembre en prétextant qu’il ne desservait pas assez bien les banlieues. Depuis, des discussions sont en cours entre l’administration de Régis Labeaume et le gouvernement sur un nouveau trajet, mais le maire commence à s’impatienter.

Reprenant à son compte les arguments de M. Labeaume, Mme Anglade a déclaré jeudi que « les consortiums qui sont associés à ça pourraient décider de se désister parce que le Québec retarde le projet ». « Si le premier ministre ne veut pas du tramway, il devrait l’annoncer clairement aux gens de Québec. Au moins, on aurait l’heure juste », a-t-elle ajouté.

Le premier ministre François Legault a quant à lui rétorqué que la part du budget dédiée aux banlieues était trop limitée dans la dernière mouture du projet. « De passer de 1 milliard pour les banlieues à 200 millions pour les banlieues, nous, ça nous inquiète », a-t-il dit. « Donc, on poursuit les discussions avec le maire de Québec. »

Mercredi c’était au tour de la libérale Marwah Rizqy de s’en prendre au gouvernement dans ce dossier. « C’est sûr que, quand on parle de transport en commun et qu’on compare, veux veux pas, Montréal et Québec, c’est 3-0 pour Montréal. Pourquoi ? », a-t-elle demandé à la ministre responsable de la Capitale nationale, Geneviève Guilbault.