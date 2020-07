Le domaine Maizerets, à Québec, menacé… par une plante

Le Domaine Maizerets, l’un des parcs publics les plus prisés de la capitale, est menacé par une plante envahissante qui a déjà conquis trois hectares de son territoire. Sa prolifération est si rapide que la ville demande l’aide de la population pour venir arracher des plants.



Jeudi, le Conseil régional en environnement (CRE) a convoqué les médias pour plaider l’urgence d’agir dans ce dossier. Au rythme où vont les choses, les équipes qui s’attaquent à la plante ne parviennent même pas à freiner son expansion. À l’heure actuelle, elle est présente sur 3 des 27 hectares du parc et on évalue qu’il faudra au moins dix ans avant de s’en débarrasser.

La renouée japonaise n’est pas nocive à la santé mais est très difficile à détruire et à tendance à occuper tout l’espace au détriment des autres végétaux.

Selon le CRÉ, seul l’arrachage manuel via des corvées citoyennes pourrait permettre d’enrayer le problème.