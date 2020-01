La Ville de Québec intensifie sa lutte contre le plomb dans l’eau

La Ville de Québec intensifie ses efforts pour identifier et éliminer les conduites en plomb sur son territoire avec un plan d’action visant le dépistage de tous les bâtiments de son territoire construits avant 1980, soit l’équivalent de 80 000 immeubles.

Cette année, seulement 1000 immeubles feront l’objet d’un dépistage, mais la cadence augmentera à compter de 2021, quand l’équipe responsable du dossier sera composée de 30 personnes.

Même s'il n'y a plus de plomb dans les conduites du réseau public, on en trouve encore dans les propriétés privées ainsi que dans les branchements reliant le réseau public aux résidences.

La Ville s’est engagée à financer la totalité des travaux sur les branchements. Les travaux du domaine privé seront à la charge des propriétaires, mais elle offrira des subventions pouvant aller jusqu’à 2500 $ pour les travaux.

Au total, les coûts du plan d’action sont estimés à 1 million de dollars pour les changement et à 300 000 $ pour la détection.

En attendant les travaux, la Ville distribuera aussi gratuitement des pichets dotés d’un filtre homologué pour le plomb aux propriétaires de maisons où des niveaux élevés auront été dépistés.

Cette annonce survient dans la foulée d’une série de reportages sur la présence de plomb dans l’eau des Québécois. Le Devoir et les étudiants de l’Institut du journalisme d’enquête de l’Université Concordia et Global News ont notamment révélé que la technique utilisée pour mesurer la présence de ce métal lourd dans l’eau potable dissimulait des concentrations élevées et potentiellement dangereuses pour la santé.

D’autres détails suivront.