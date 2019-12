Tramway : Québec dépose son étude d’impact environnemental

La construction du tramway dans la capitale aura notamment des répercussions négatives sur la circulation, sur certains milieux humides et sur des sites archéologiques, selon la volumineuse étude d’impact environnemental déposée par la Ville mardi.



La construction du centre d’entretien, dans le secteur Legendre, nécessitera la perte de 49 500 m2 de milieux humides, a expliqué Laurence Goesel, directrice de projets à AECOM, lors d’une présentation mardi matin.



Mme Goesel était accompagnée du directeur de projet Daniel Genest, connu pour avoir aussi coordonné le chantier du pont Champlain à Montréal.



Pour atténuer la congestion causée par le chantier, la Ville va en outre devoir élaborer un « plan de circulation », a-t-on expliqué.



La trame archéologique risque aussi d’être «perturbée», ce qui va nécessiter des inventaires et des fouilles en amont du projet.



L’étude de plus d’un millier de pages a été déposée au ministère du Développement durable mardi. Ce dernier devra ensuite évaluer si elle est complète et si elle justifie la tenue d’audiences par le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE).



Dans l’ensemble, la Ville estime que les « plus grandes perturbations » se feront sentir pendant la phase de construction et qu’elles seront temporaires. En revanche, le projet apportera « des bénéfices importants et permanents » pendant la phase d’exploitation, « à l’exception de deux impacts visuels ».



Ces deux exceptions concernent le secteur du pont Drouin, à l’entrée du quartier Limoilou, qui devra être remplacé par un pont plus large. L’autre secteur est celui du boulevard René-Lévesque. Un nombre important d’arbres matures le long de cette artère devront être abattus pour libérer de l’espace, mais AECOM n’était pas en mesure de dire combien mardi.



Positif pour 65 % de la population

L’étude énumère en revanche une série d’effets positifs, comme la stimulation économique, des retombées fiscales, la réduction de la congestion routière, l’ajout d’infrastructures neuves et la réduction à long terme des émissions de gaz à effet de serre (GES), entre autres choses.



Il faudra toutefois attendre six ans après la mise en service avant que le bilan de GES soit positif, puisque 91 000 tonnes de GES seront émises pendant la phase de construction.

L’équipe évalue que, grâce au projet, 65 % de la population aura accès à du transport en commun à moins de 800 mètres de marche, et ce, vers 81 % des emplois du territoire.



La Ville a signalé au BAPE qu’elle souhaitait la tenue d’audiences publiques. Elle table sur le fait qu’elles auront lieu autour de mai-juin 2020 dans le but d’obtenir un décret environnemental à l’hiver 2021. Le consortium qui réalisera le projet sera choisi à l’automne 2021.



Le projet, estimé à 3,3 milliards, comprend un tracé de tramway de 23 kilomètres, dont Parlementaire. Il comprend aussi un trambus de 15 kilomètres qui traversera la ville d’est en ouest en plus de l’ajout de voies réservées.



Les travaux doivent débuter en 2022 en vue d’une mise en service en 2026.



Plus de détails suivront…