Tramway de Québec: la Ville gagnerait à limiter le bruit dans certains secteurs

La Ville de Québec gagnerait à faire des aménagements pour limiter le bruit causé par le futur tramway dans certains secteurs, selon une étude.

Dans son rapport présenté jeudi, la firme Systra recommande l’installation d’un écran antibruit dans le secteur résidentiel Pie-XII à Sainte-Foy. Ces écrans d'un à trois mètres de haut seraient installés de chaque côté de la ligne de tramway. Ils pourraient être en béton, en bois, en métal ou végétalisés.

Sur le boulevard Pie-XII, le tracé prévoit que le tramway passe sur des terrains gazonnés appartenant à Hydro-Québec dans la cour arrière des maisons. L’impact sonore du projet est plus grand parce qu’il s’agit d’un secteur résidentiel où il y a peu de bruit à l’heure actuelle.

Dans le passé, des citoyens de cette rue ont tenté, sans succès, de convaincre l’administration Labeaume de ne pas faire passer le tramway derrière leurs maisons.

Systra suggère aussi d’installer des dispositifs contre le bruit de crissement en courbe et de faire un entretien acoustique de la voie. Ces spécifications s’ajouteraient alors aux exigences imposées aux consortiums dans le cadre de l’appel d’offres.

Une fois les mesures de mitigation ajoutées, la firme estime que le projet n’aura pas de répercussions négatives sur 95 % de la ligne.

Les effets positifs d'un tunnel

Un impact dit « modéré » de 3 à 5 décibels subsisterait toutefois à l'angle du chemin des Quatre-Bourgeois et du boulevard Pie-XII, où l’intersection ne permet pas d’installer un écran. On parle en outre d’une incidence faible à une autre intersection, celle des boulevards Pie-XII et du Versant-Nord, et le long de la rue de la Couronne.

Par ailleurs, le tramway aurait pour effet de réduire le bruit ambiant sur 21 % du parcours (4,5 km) dans les secteurs en tunnel, où il se substituerait à l’autobus.

De façon générale, le bruit d’un tramway oscille autour de 75 décibels, sous le seuil à risque de 84 décibels. Le bruit d'une voiture est de 80 dB; celui d'un bus, entre 75 et 85 dB.

Précautions à prendre pour les vibrations

Systra a en outre présenté jeudi une étude sur les vibrations provoquées par les tramways et leurs répercussions possibles à Québec. Il en ressort que les sites de l’hôpital Saint-François d’Assise, du Grand Théâtre de Québec et de l’INRS pourraient en souffrir.

Les laboratoires, les hôpitaux et les salles de théâtre sont généralement considérés comme des lieux très sensibles aux vibrations, et ces trois établissements sont situés le long du tracé.

Selon la firme, les vibrations pourraient être atténuées grâce à l’aménagement de semelles élastiques sous les rails et de tapis sous la dalle, notamment.