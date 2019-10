Action collective contre le Port de Québec: le «contrôle» d’une lanceuse d’alerte au coeur des audiencess

Un courriel présenté en cour dans le cadre d’une action collective contre le Port de Québec avance que la Ville de Québec soutenait en 2015 le Comité de vigilance du Port de Québec parce qu’il lui était ainsi plus facile de « contrôler » la lanceuse d’alerte Véronique Lalande.

Mme Lalande, qui résidait dans le quartier Limoilou à l’époque, est la première à avoir attiré l’attention sur l’épisode de poussière rouge qui a touché son quartier en 2012. Elle et son conjoint, Louis Duchesne, ont par la suite lancé deux actions collectives contre le Port de Québec et la compagnie manutentionnaire Arrimage Québec.

Photo: Renaud Philippe Archives Le Devoir

Ils ont récemment obtenu un dédommagement lié à la première action judiciaire. La seconde, qui est actuellement entendue au palais de justice, porte sur tous les contaminants émis dans l’air par le Port de Québec et Arrimage Québec depuis 2010.

Mardi, leur avocat a présenté au tribunal un courriel envoyé par le vice-président d’Arrimage Québec, Yvan Boileau, au président de la compagnie, Denis Dupuis. M. Boileau y écrit que « la Ville continue d’appuyer [le Comité de vigilance] parce qu’il est plus facile de contrôler ainsi Mme Lalande ».

Composé de représentants du Port de Québec, de la Ville de Québec et de simples citoyens, le Comité de vigilance a été créé en mai 2013 par le gouvernement du Québec et la Ville après qu’une étude du ministère du Développement durable eut établi que le Port de Québec était une source de pollution au nickel. Véronique Lalande y siégeait.

Le patron du Port de Québec témoigne

Dans le courriel en question, M. Boileau dit tenir ses informations de « Mario » [Girard, le président du Port de Québec] et d’Anick Métivier, l’un de ses directeurs.

Il écrit que le Port « ne peut se désister » du Comité « pour ne pas irriter la Ville et le gouvernement provincial ». Il ajoute plus loin que le Port « formera dans la prochaine année un nouveau comité environnemental Port-Ville avec des intervenants crédibles » et qu’il « espère que ce nouveau comité se substitue au Comité de vigilance ».

Ce courriel a été présenté par les demandeurs dans le cadre du témoignage du patron du Port de Québec, Mario Girard.

Interrogé au sujet de ce courriel, M. Girard a dit ne pas se souvenir d’avoir eu une discussion avec la Ville sur le fait qu’il fallait « contrôler » Mme Lalande. Il a souligné toutefois que « c’était un comité extrêmement difficile » et que « le Port était toujours au banc des accusés ».

Le témoignage de M. Girard a débuté mardi matin et doit se poursuivre en après-midi. La cause entendue par le juge Jacques G. Bouchard en est à sa 23e journée d’audiences.