Le gouvernement Trudeau nomme un négociateur pour racheter le pont de Québec

Dans un énième effort pour régler le dossier du pont de Québec avant les élections, le gouvernement de Justin Trudeau a décidé de nommer un négociateur — l’homme d’affaires Yvon Charest — pour racheter l’infrastructure appartenant au Canadien National (CN).

Le négociateur Yvon Charest a été mandaté pour soumettre au gouvernement des options pouvant aller d’« un transfert de propriété du pont avec indemnisation » à un « instrument législatif » ou encore à « d’autres options », signale le communiqué de presse.

M. Charest, l’ancien patron du groupe d’assurance Industrielle Alliance, n’en est pas à sa première négociation à saveur politique : en 2010, c’est à lui que Régis Labeaume avait confié les pourparlers avec les investisseurs privés potentiels dans le cadre du projet d’amphithéâtre.

L’annonce du fédéral a été faite à l’Aquarium de Québec, vendredi après-midi, en présence des ministres François-Philippe Champagne et Jean-Yves Duclos, ainsi que du maire Labeaume.

L’état du pont, bâti il y a plus de 100 ans, se dégrade depuis des années, en particulier sa peinture. Or, son propriétaire, le Canadien National, et le gouvernement fédéral ne s’entendent pas sur qui doit payer la facture. Des centaines de millions de dollars sont en jeu dans ce dossier.

Ce pont est un « joyau », mais aussi un « lien stratégique », a souligné le ministre Champagne lors de l’annonce à laquelle participaient plusieurs candidats libéraux locaux. Lors de la campagne de 2015, l’équipe de Justin Trudeau avait promis de régler le dossier qui s’enlise depuis des années.