Ordures: la ville de Québec recule sur la privatisation

La ville de Québec envisage de reprendre à l’interne une partie de son service de collecte des ordures à la suite des ratés causés par la privatisation du service.

Mardi, le vice-président du comité exécutif Rémy Normand a annoncé que la ville envisageait de reprendre « une partie » du service de collecte des ordures « en régie ». Cette décision survient près de dix ans après la privatisation du service orchestrée par l’administration Labeaume.

Ce recul a été rendu public dans la foulée du rapport du vérificateur général Michel Samson qui démontre que la privatisation des ordures a contribué à réduire la fiabilité du service. Entre 2017 et 2018, les plaintes adressées à la ville concernant les ordures ont augmenté de 65 % passant de 10 492 à 17 321.

À Québec, la collecte des ordures est réalisée en sous-traitance par deux entreprises privées « ce qui place la ville en situation de dépendance », relève le vérificateur Michel Samson.

« Lorsqu’on impartit un service, un des risques importants c’est la qualité du service qui est rendu au citoyen. On doit s’assurer de le gérer puis prévoir des mesures si on a des problèmes. On n’a pas fait cet exercice-là ».

Les ratés ont ainsi été causés en bonne partie par le travail d’un fournisseur en particulier qui omettait la collecte dans certaines rues ou celle de certaines matières. Le vérificateur reproche en outre à la ville de ne pas avoir été assez sévère dans les pénalités qu’elle lui a imposées (environ 43 000 $).

À son avis, la ville « doit revoir son modèle actuel ». « La ville pourrait scinder des contrats, faire appel à des petits fournisseurs, faire une partie des travaux », a-t-il dit.

M. Samson ne s’avance toutefois pas jusqu’à dire que la privatisation de 2009 était une mauvaise décision. « Sûrement que quand on a pris la décision, c’était pour des bonnes raisons », a-t-il soutenu.

Les reproches concernant les poubelles surviennent quatre ans après la réforme controversée de la collecte des ordures orchestrée par l’administration Labeaume. La ville avait à l’époque imposé la cueillette aux deux semaines et la collecte de soir dans les quartiers centraux ce qui avait suscité un tollé chez les restaurateurs. Les critiques avaient été telles que la ville avait dû faire marche arrière.

En plus de reprendre une partie du service à l’interne, l’administration Labeaume a réagi en plaidant que cela découlait d’une « situation d’exception » et des problèmes avec « un fournisseur ». La ville a resserré depuis les critères de ses appels d’offres, a expliqué M. Normand en soulignant que la ville s’était dotée d’un nouveau système de vérification des collectes utilisant la géolocalisation par caméra.

Des eaux usées qui débordent

Le vérificateur reproche aussi à la ville de ne pas prendre soin de ses infrastructures de traitement d’eau usée. « La conception même des stations et des réseaux d’égouts de la Ville de Québec fait en sorte qu’aujourd’hui, il est encore impossible de traiter la totalité des eaux collectées ».

Ainsi, l’an dernier, 6 millions de mètres cubes d’eau non traitée ont été déversés dans les cours d’eau parce qu’ils excédaient les capacités de traitement des stations ou en raison d’une opération de nettoyage des équipements. Le réseau en entier traite chaque année un total de 140 millions de mètres cubes d’eau.

Enfin, Michel Samson relève des retards importants au service de l’évaluation municipale en particulier dans le secteur non résidentiel. La Loi exige que les données sur la valeur des maisons et commerces soient révisées au moins tous les neuf ans. Or cette exigence n’est pas respectée pour 55 % des bâtiments non résidentiels et 17 % des unités résidentielles.

Cette situation pourrait avoir pour effet que la ville se prive de revenus, concède le vérificateur.