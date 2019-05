Le centre de biométhanisation de Québec coûtera 65 millions de plus que prévu

Le centre de biométhanisation dont veut se doter la Ville de Québec coûtera 65 millions de plus que prévu, passant de 124,5 millions à 190 millions.

C’est ce qu’a révélé l’administration Labeaume jeudi lors d’une présentation du projet pour les élus à l’hôtel de ville.

Les 65 millions supplémentaires, avance la Ville, sont des « investissements » qui lui permettront de rendre l’usine plus efficiente et de générer plus de revenus à long terme en vente de biogaz à Énergir.

Le centre doit être opérationnel en 2022, à temps pour se conformer avec une loi québécoise interdisant l’enfouissement des déchets de table.

La biométhanisation permet de transformer les déchets organiques en biogaz. L’usine que projette de construire la Ville doit être construite près des terrains du port de l’incinérateur dans le quartier Limoilou.

D’autres détails suivront.