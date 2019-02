Poussière rouge: le juge octroie des indemnités

Photo: Renaud Philippe Archives Le Devoir

La Cour supérieure a finalement tranché dans le dossier de la poussière rouge qui s’était déposée sur la Basse-Ville de Québec, dans la nuit du 25 octobre 2012, et alloue de 100 $ à 200 $ aux ménages ayant été touchés. Cette poussière, issue du transbordement de minerai de fer au port de Québec, avait recouvert voitures, balcons et autres immeubles et équipements dans le secteur du Vieux-Limoilou. Les citoyens touchés avaient dû procéder au nettoyage et avaient entretenu certaines craintes jusqu’à ce que les autorités de santé publique confirment que la poussière ne présentait aucun danger. Une action collective avait été autorisée contre l’entreprise responsable, Arrimage du Saint-Laurent (ASL), une division de la Compagnie d’arrimage de Québec (CAQ), qui n’a jamais nié sa responsabilité dans l’affaire.