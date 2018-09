Québec fait appel

Photo: Guillaume Levasseur Le Devoir

La Ville de Québec a annoncé jeudi qu’elle allait porter en appel une décision de la Cour supérieure la condamnant à payer 38 millions aux villes défusionnées de L’Ancienne-Lorette et de Saint-Augustin. « Je veux dire aux citoyens qu’ils ne s’inquiètent pas avec ce dossier-là », a déclaré le maire en conférence de presse. Régis Labeaume affirme de surcroît que la cause ne coûte pas une fortune en frais d’avocats à la Ville puisque la plus grande partie du travail juridique est réalisée à l’interne (à l’exception de 200 000 $ facturés à des consultants).