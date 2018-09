Immigration: Labeaume et Gosselin jaugent leurs désaccords

Le débat sur l’immigration s’est déplacé vers le conseil municipal de la ville de Québec lundi où le maire Régis Labeaume a réitéré que Québec avait besoin de nombreux immigrants francophones alors que le chef de l’opposition Jean-François Gosselin a avancé que la langue qu’ont les gens à l’arrivée n’avait pas d’importance.

« Il y a deux facteurs qui font qu’un immigrant s’intègre dans notre communauté. Tout d’abord des jobs. Et aussi parler la langue locale et ici, c’est le français », a lancé le maire lors de son allocution devant les élus du conseil municipal.

Préoccupé par la pénurie de main d’oeuvre, le maire plaide pour un accueil massif d’immigrants francophones en provenance d’Europe. « J’ai rencontré des dirigeants des parcs industriels la semaine dernière. Tout le monde dit qu’ils manquent de main d’oeuvre. […] Quelqu’un qui a des contrats et ne peut pas progresser […] qu’est-ce qu’il fait ? […] On commence à réfléchir à de la délocalisation », a lancé le maire.

M. Labeaume a ensuite souligné que les gens de Québec étaient favorables à l’immigration. « Le seul problème, c’est qu’il y a quelques droites toxiques dans le décor qui pensent qu’ils représentent Québec souvent en appui avec nos amis de l’opposition. »

À cela, le chef de l’opposition de Québec 21 Jean-François Gosselin a rétorqué qu’il ne se sentait pas visé par les accusations de xénophobie et était au contraire très favorable à l’immigration

Par contre, a-t-il dit, « ce n’est pas vrai qu’il faut absolument recruter des gens qui parlent français. Le français ça s’apprend. C’est aux employeurs de décider quels sont leurs besoins ».

Seuils d’immigration, sujet tabou

Les deux élus ont toutefois évité de se prononcer directement sur la proposition de la Coalition Avenir Québec (CAQ) de baisser les seuils d’immigration.

À défaut de le faire, le maire a fait valoir que l’argument voulant qu’on baisse le seuil pour mieux intégrer les immigrants ne s’appliquait pas à Québec.

« J’entends beaucoup [qu’on] a des problèmes de rétention et que si on règle les problèmes de rétention, il va en rester plus [des immigrants]. Bien, à Québec, on n’a pas de problèmes de rétention. À Québec, on retient 94 % des immigrants. Alors sacrez-nous patience avec les problèmes de rétention ! », a-t-il lancé.

Plus tôt en matinée, il avait refusé de confirmer qu’il s’opposait à une baisse des niveaux d’immigration comme l’avait dit le chef libéral Philippe Couillard après leur rencontre. « J’ai rien à dire là-dessus ».

M. Gosselin s’est a quant à lui contenté de dire qu’on « lançait des chiffres » sur les seuils d’immigration mais que le coeur du problème était bureaucratique. « Pourquoi, encore aujourd’hui, un employeur doit prouver au gouvernement […] qu’il a des besoins de main d’oeuvre pour aller recruter ailleurs ? La bureaucratie est incroyable. »

À l’heure actuelle, la Coalition Avenir Québec (CAQ) domine les intentions de votes dans toute la région de Québec à l’exception de Taschereau où les quatre partis sont au coude-à-coude.