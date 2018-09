Le sous-ministre des Finances, Luc Monty, passe à la Ville de Québec

L’actuel sous-ministre des Finances Luc Monty deviendra sous peu le directeur général de la Ville de Québec. Il remplacera André Legault, qui était en poste depuis quatre ans.

André Legault était lui-même président-directeur général (p.-d.g.) de la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (CARRA) avant de faire le saut à la Ville en décembre 2013.

Il avait alors succédé à Alain Marcoux, qui avait été recruté comme directeur général de la Ville de Montréal par Denis Coderre.

L’annonce de la nomination de M. Monty a été faite mercredi matin par la Ville de Québec dans un communiqué. Le nouveau directeur général entrera en fonction le 22 octobre prochain.

Luc Monty a passé la plus grande partie de sa carrière au ministère des Finances, où il a notamment été sous-ministre adjoint à la politique budgétaire et à l’économie et sous-ministre adjoint aux politiques économiques et fiscales et aux sociétés d’État.

D’autres détails suivront.