Légionellose: les victimes obtiennent réparation

Six ans après l’éclosion de légionellose qui a fait 14 décès à Québec, les victimes qui ont intenté une action collective sont sur le point d’obtenir réparation. Au cours des derniers jours, leur avocat est parvenu à une entente avec les avocats des mis en cause, soient le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale , le directeur de la Santé publique, la Centrale des syndicats du Québec et deux de ses fournisseurs. Les avocats des deux parties se sont engagés lundi à dévoiler le contenu de l’entente d’ici le 5 octobre. Les 220 participants à l’action collective réclamaient entre quatre et six millions de dollars.