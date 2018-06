Métro aérien à Québec: le gouvernement dit ne pas avoir été informé

« Je n’ai jamais entendu parler de ce projet-là », a déclaré le ministre responsable de la région de Québec lorsqu’interrogé jeudi sur un projet de métro aérien dévoilé le matin dans Le Journal de Québec. Le projet en question reliait Québec et Lévis et comportait quatre lignes de métro, dont l’une se rendait à l’aéroport. Présentée comme une solution de rechange au tramway du maire de Québec, cette proposition aurait été soumise à la Ville de Québec sans succès par un consortium formé des multinationales britanniques PwC et Arup. Ses promoteurs souhaitaient le réaliser en mode PPP et ont affirmé qu’il coûterait 2,25 milliards.