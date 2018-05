La CAQ veut déménager le Salon de jeux de Québec

La Coalition Avenir Québec (CAQ) promet si elle est élue de déménager le Salon de jeux de Québec pour l’installer dans un quartier moins défavorisé. Son installation en 2014 au Centre commercial Fleur de Lys avait été vivement dénoncée par la Direction de la Santé publique.



«Le Salon de jeux de Québec n’a pas sa place dans un quartier défavorisé, là où on retrouve le plus faible revenu des ménages au Québec», ont fait valoir lundi les députés François Bonnardel et Geneviève Guilbault ainsi que le candidat dans la circonscription en question, Mario Asselin (Vanier-Les Rivières).



À leur avis, l’établissement de Loto-Québec devrait plutôt être situé dans une zone touristique. Le cas échéant, il devrait d’ailleurs être converti en un véritable casino, plaide-t-on.



Dans le passé, le Salon de jeux se trouvait sur le site d’Expo-Cité près du Colisée. Loto-Québec avait dû le déménager dans la foulée de la construction du Centre Vidéotron. À l’époque, le directeur de la Santé publique (DSP) à Québec, François Desbiens, avait dénoncé la décision de l’installer à Place Fleur-de-Lys, l’un des secteurs les plus défavorisés de la Capitale-Nationale.



L’année précédente, la DSP avait aussi reproché à Loto-Québec d’installer un nombre important d’appareils de loterie vidéo (ALV) dans les quartiers les plus pauvres de Québec.



Plus de détails suivront.