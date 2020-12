Un bijou d’architecture contre un stationnement d’hôpital

Le maire de Sept-Îles est prêt à raser l’hôtel de ville afin d’agrandir le stationnement de l’hôpital local. De l’avis de plusieurs experts, cet hôtel de ville constitue pourtant une œuvre exceptionnelle, signée par un architecte de renom : Guy Desbarats. Mais le maire, Réjean Porlier, tient en piètre estime cet édifice moderne dans lequel logent les officiers de sa municipalité depuis soixante ans.

L’hôtel de ville de Sept-Îles est considéré d’un intérêt patrimonial supérieur, selon un rapport commandé, au coût de 16 000 $, par la municipalité. Déposé ce printemps par la firme Patri-Arch, ce volumineux document a pourtant été tenu secret par la ville jusqu’au 14 décembre. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour faire connaître cette étude ? « On l’avait gardé un peu », admet le maire au Devoir. « Là, finalement, on a décidé : regarde, on est assez avancé de toute façon. On va la laisser aller publiquement. On ne peut pas la retenir non plus indûment trop longtemps. Puis, au retour des Fêtes, pas trop loin j’espère, on va avoir tout en main pour prendre la décision. »

Le maire ne cache pas que son idée est faite, même s’il répète vouloir consulter la population selon les règles. À son avis, l’hôtel de ville actuel ne mérite aucune attention particulière, ni pour son architecture, ni pour son caractère historique.

L’expertise commandée par la municipalité indique pourtant tout le contraire. Il y est affirmé, en toutes lettres, à la suite d’une longue analyse, qu’on se trouve sans conteste devant « l’un des plus importants immeubles patrimoniaux de Sept-Îles ». Le rapport souligne d’ailleurs que cette ville de la Côte-Nord « se démarque surtout par la qualité de son patrimoine bâti moderne ». Et il situe l’hôtel de ville au sommet de ce genre.

Un débat étouffé

Préoccupé par le mauvais sort qui risque d’être fait à cet édifice, le technicien en architecture Mario Dufour, un citoyen de la ville, s’insurge. Il est à son sens impensable que le Québec laisse disparaître une œuvre architecturale pareille. « Il est évident qu’on a affaire à un bâtiment exceptionnel, un symbole de l’architecture moderne. La décision de le détruire pour en construire un nouveau est pour ainsi dire prise, comme si c’était la moindre des choses ! » La municipalité « abuse », dit-il. « Comment se fait-il qu’on ait caché jusqu’à cette étude ! Le débat a été caché. Et je ne peux accepter ça. » D’autant que l’argumentation du maire dans ce dossier, à son avis, est « très faible ».

En entrevue, le maire n’en démord pas. Les citoyens, dit-il, n’ont pas d’intérêt pour ce bâtiment. « Il y a quelques personnes… Pour eux autres, ça a une valeur inestimable. Je suis un peu surpris parce que M. Dufour a quand même une formation en architecture. » Or, cette formation devrait conduire Mario Dufour, estime le maire, à comprendre qu’un nouvel hôtel de ville, tel qu’il l’envisage, aurait « un meilleur positionnement, une meilleure visibilité, une meilleure valeur ». Le maire jouit-il pour sa part d’une formation en architecture ? « Non, mais je travaille régulièrement avec les gens de l’urbanisme à la ville ». Syndicaliste, à l’emploi d’Hydro-Québec pendant trente ans, Réjean Porlier est maire depuis 2013. Il a fait paraître, cette année-là, au sujet de la société d’État, un livre intitulé Pilleurs d’héritage.

Hôtel de ville mal aimé

L’architecte Phyllis Lambert, fondatrice du Centre canadien d’architecture, ne s’est pas fait prier pour donner son avis. « Détruire un bâtiment de valeur tel que l’hôtel de ville de Sept-Îles — un bien culturel et un bâtiment public symbole essentiel — enlève une marque si pertinente de l’histoire de la ville. La volonté d’y implanter un stationnement à sa place est un acte de vandalisme qui va à l’encontre de tout concept social, culturel et urbain », écrit-elle.

L’architecte du lieu, Guy Desbarats, fut directeur de l’École d’architecture de l’Université de Montréal et lauréat de plusieurs prix. Phyllis Lambert observe que l’expression architecturale d’ARCOP, la firme à l’origine des dessins de l’hôtel de ville, est majeure. Elle donne « du caractère au paysage urbain canadien ». De 1956 à 1962, rappelle cette sommité de l’histoire de l’architecture, la firme ARCOP a participé à d’importantes réalisations, dont la place Ville-Marie, la Place des Arts et la Place Bonaventure à Montréal. ARCOP a aussi dessiné le Centre des arts de la Confédération à Charlottetown et, à Ottawa, le Centre national des arts. « Ces grandes œuvres sont des figures irremplaçables dans leur ville, comme l’est l’hôtel de ville de Sept-Îles depuis 1960 », indique Phyllis Lambert.

Le maire de Sept-Îles ne bronche pas. « L’hôtel de ville à Sept-Îles, ce n’est pas l’hôtel de ville à Québec, même si c’est marqué qu’il y a une valeur patrimoniale. […] Moi, je vais vous dire qu’il y a jamais eu personne qui est arrêté ici pour venir me voir pour visiter l’hôtel de ville. » D’autre part, ajoute-t-il, « beaucoup de gens, chez nous, nous disent “à fait dur”. Pis à fait pas juste dur parce qu’elle n’a pas été rénovée… »

Le maire ne cache pas que, pour des raisons financières, son idée est arrêtée. Il estime qu’il coûterait 10 millions de dollars pour restaurer le bâtiment actuel. Sans documenter cette évaluation, il évoque l’amiante et les coûts importants qu’il y aurait pour « remettre du patrimoine » dans cet édifice. Avec 10 millions de rénovations, avance-t-il, « l’aspect patrimonial n’est pas inclus là-dedans ». Selon lui, pour redonner l’aspect patrimonial original, « avec le marbre pis avec ces choses-là qu’il y avait à l’époque », il faudrait « en rajouter ». Fin 2019, le maire indiquait plutôt qu’une rénovation coûterait 7 millions.

Cette rénovation, plaide le maire, ne serait pas, de toute façon, à la hauteur des besoins de Sept-Îles. Le nouvel édifice auquel il songe coûterait autour de 16 millions, dit-il au Devoir.

Est-ce que la volonté de l’État de bonifier les services de l’hôpital de Sept-Îles pourrait conduire à la destruction d’un bien culturel important ? En tout cas, une destruction en faveur du centre hospitalier est en discussion, confirme le maire. Le maire répète être en discussion avec le CISSS Côte-Nord pour l’acquisition de l’hôtel de ville. Dans la perspective de cette cession prochaine, la municipalité a même fait le choix d’investir au minimum dans l’entretien de son hôtel de ville, tel que le rapporte l’hebdomadaire local, Le Nord-Côtier.

De l’avis de la firme Patri-Arch, « l’hôtel de ville de Sept-Îles possède suffisamment d’intérêt patrimonial pour obtenir le statut d’immeuble patrimonial cité ». Or, le maire Porlier ne retient pas cette recommandation.

Sept-Îles a-t-elle déjà cité d’autres bâtiments pour contribuer à en assurer la protection ? « Pas à ma connaissance », répond le maire au Devoir. « D’abord, Sept-Îles, c’est pas une ville si vieille non plus. On n’a pas les bâtiments de Trois-Rivières, de Québec, des endroits où est-ce qu’on a des bâtiments qui ont traversé les années longtemps, pis qui ont quelque chose que tu vas t’arrêter devant en disant “wow, il y a quelque chose de beau là”. »

Le ministère de la Culture et des Communications a proposé aux municipalités de prendre en main leur patrimoine en les aidant financièrement. La ville de Sept-Îles n’a pas cru bon de donner suite à cette proposition. Le maire s’explique : « Le ministère de la Culture a offert à la MRC — pas à la ville, mais à la MRC — d’essayer d’embarquer dans un programme pour essayer de faire l’évaluation de tout ça. » Pourquoi avoir refusé de participer à un exercice d’évaluation du patrimoine de sa ville ? « On a dit, ben, qu’on le réévaluera plus tard. »