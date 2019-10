L’athlète olympique Bruny Surin se lance en politique municipale à Laval.

L’ancien sprinteur sera le candidat de l’équipe du maire Marc Demers, le Mouvement lavallois, lors de l’élection partielle qui se tiendra le 24 novembre prochain dans le district Marc-Aurèle-Fortin.

Le maire Demers en a fait l’annonce mardi matin sur Twitter. La tenue d’une élection partielle a été rendue nécessaire à la suite du décès du conseiller Gilbert Dumas en août dernier.

« C’est un immense plaisir pour moi de sauter dans l’aventure et de me présenter dans le district Marc-Aurèle-Fortin. Pour moi, les saines habitudes de vie ont toujours été une priorité et je souhaite m’impliquer davantage en tentant la vie politique à Laval avec notre maire Marc Demers », a commenté Bruny Surin dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

Médaillé olympique, Bruny Surin a notamment remporté la médaille d’or lors du relais 4 x 100 mètres aux côtés de Donovan Bailey, Glenroy Gilbert, Robert Esmie et Carlton Chambers à Atlanta en 1996.