La maison du patriote Boileau détruite par la Ville de Chambly

La maison Boileau, rare témoin de l’histoire des patriotes de 1837-1838, a été démolie mercredi matin par deux pelles mécaniques et des employés de la Ville de Chambly.

Les travaux ont été autorisés par le maire, qui n’a pas publicisé cette démolition impromptue après que la maison eut été l’objet, en 2016, d’une vaste campagne de mobilisation pour sa sauvegarde. C’est un communiqué, daté de ce jour même, qui a fait connaître au public la démolition immédiatement entreprise par les employés de la municipalité.

Jacques Beauregard, ancien directeur général de la municipalité devenu « agent de suivi », agit dans ce dossier à titre de porte-parole pour son successeur, Michel Larose. Joint par Le Devoir, il affirmait jeudi qu’il ne se passait rien de particulier à Chambly. « Il ne se passe rien de spécial. C’est une journée froide. » Et la maison Boileau ? « C’était vraiment une maison qui n’était pas récupérable. Effectivement, elle est en train d’être démolie. C’était un danger public. »

Image: Guillaume Levasseur Le Devoir

Au même moment, l’ancien candidat du Parti québécois Christian Picard s’est retrouvé rapidement sur les lieux pour tenter de faire stopper cette démolition intempestive. Il a même demandé à la police d’intervenir, tout en invitant sur place la responsable des communications du ministre de l’Éducation et député de Chambly, Jean-François Roberge. Jointe par Le Devoir, cette attachée de presse du député, Marie-Eve Ducharme, affirme que « ç’a été un choc » : « On a été surpris de voir que ça se passait comme ça, après la mobilisation des dernières années. M. Roberge est un peu déçu que ça se fasse de cette façon. Les citoyens sont là à tenter de bloquer la machinerie. »

La police a arrêté Christian Picard après qu’il eut tenté de s’interposer, avec d’autres citoyens, entre les démolisseurs et la maison ancestrale.

« Il y avait des projets qui n’avaient pas beaucoup de sens, dit pour sa part au Devoir Jacques Beauregard pour la Ville de Chambly. Après l’avoir achetée, la Ville a fait faire des études. Les rapports disaient que ce n’était pas récupérable. On ne l’a pas classée et la province n’a pas fait de déclaration pour nous aider. De toute façon, vous ne pouvez pas subventionner quelque chose qui n’existe plus. »

Mais pourquoi la Ville de Chambly n’a-t-elle jamais cité cette maison dont l’intérêt historique est reconnu, ce qui lui aurait permis d’obtenir du soutien de l’État ? « La province nous a dit clairement qu’il n’était pas question de subvention pour cette maison. […] La conclusion est qu’il n’y a rien à faire avec cet édifice. C’est la sécurité publique qui est en jeu. Ensuite, ce sera une décision collective pour voir ce qu’on va faire avec ce terrain », dit M. Beauregard, toujours au nom de la municipalité.

Photo: Courtoisie / Mouvement citoyen de Chambly

La maison a été habitée pendant quelques années par le chef Ricardo Larrivée, qui en a été le locataire pendant cinq ans. Le chef réputé s’était déjà porté à la défense du bâtiment, arguant de son importance historique et patrimoniale pour le Québec.

Le maire de Chambly, Denis Lavoie, se trouve officiellement au repos sur recommandation de son médecin, et ce, jusqu’au 12 janvier prochain. En 2016, le maire Lavoie avait annoncé le 5 mai 2016 que la maison Boileau serait restaurée et transformée en bureau d’information touristique en faisant désormais payer le stationnement dans le secteur grâce à des horodateurs. À Chambly, les contraventions pour infraction au stationnement comptent parmi les plus élevées au Québec, avec des contraventions de 77 $. En mai 2016, le maire Lavoie avait aussi affirmé au Devoir que le bâtiment ferait l’objet d’une citation afin de voir à le préserver.

Au moment de cette destruction inopinée, on trouvait toujours devant le bâtiment une plaque historique rappelant que cette demeure avait été celle d’un négociant, René Boileau, dont le fils devenu notaire et portant le même nom que son géniteur fut un des patriotes lors des soulèvements de 1837-1838.

Les maisons de cette période sont extrêmement rares, avaient souligné en 2016 plusieurs experts, tout en plaidant en faveur de l’importance de leur conservation.