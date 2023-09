Duranceau reste inébranlable sur les cessions de bail

La ministre responsable de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, maintient sa position sur la réforme des cessions de bail. Elle préconise plutôt un autre moyen d’empêcher les propriétaires de hausser les loyers de façon indue : le respect de la clause G.

La clause G est la section du bail dans laquelle les propriétaires ont l’obligation d’indiquer le montant du loyer payé au cours des 12 derniers mois pour un logement donné. Si cette section n’est pas remplie — ou si le propriétaire demande plus que ce qui est inscrit —, le locataire peut intenter une action en fixation de loyer au Tribunal administratif du logement (TAL).

Or, un récent sondage Léger mené auprès de locataires montre qu’au moins 35 % des propriétaires ne fournissent pas les informations demandées dans la clause G. Le coup de sonde commandé par Vivre en ville et réalisé auprès de 5550 personnes révèle en outre que beaucoup de locataires ignorent son existence, puisque 45 % des répondants ont été incapables de répondre à la question.

« C’est ça, le vrai problème », avance Mme Duranceau. Les locataires ont une « fixation » sur la cession de bail, mais « ce n’est pas le bon remède au bobo, qui est la clause G ».

Le projet de loi 31, qu’elle a déposé en juin dernier, ne traite pas de la clause G directement, mais il empêcherait les locataires de céder leur bail en cours d’année sans l’accord de leur propriétaire. Une mesure qui a soulevé un tollé parce que la cession de bail est l’un des rares outils dont disposent les locataires pour freiner les hausses de loyers.

Méfiance à l’égard de la clause G

La ministre responsable de l’Habitation, elle, pense qu’il n’y aurait pas de hausses abusives de loyers — et que les locataires n’auraient pas besoin de recourir à la cession de bail — si la clause G était respectée. Elle n’a toutefois pas encore trouvé le moyen de s’assurer que les propriétaires s’y conforment.

Le volet consultatif de l’étude du projet de loi a pris fin le 20 septembre. Les associations de locataires qui y ont participé se sont montrées peu intéressées au renforcement de la clause G : elles tiennent plutôt à ce qu’on préserve la cession de bail telle qu’elle est et demandent au gouvernement de créer un registre des loyers.

Les associations de propriétaires, de leur côté, se réjouissent de la réforme des cessions de bail, mais elles s’opposent au renforcement de la clause G. La Corporation des propriétaires immobiliers du Québec, la CORPIQ, prétend que la mesure aurait un effet équivalant à la création d’un registre des loyers ; elle s’est montrée ouverte à ce qu’on oblige les propriétaires à remplir cette section, mais à condition que les locataires n’aient plus le droit de contester les hausses devant le TAL.

Les élus québécois devront bientôt entreprendre l’étude détaillée du projet de loi. C’est à ce moment qu’on saura si la ministre entend y apporter des modifications.

En mission en France

France-Élaine Duranceau s’envolait par ailleurs vendredi en France pour une mission de quelques jours, où elle a été invitée à participer à un colloque sur l’habitation à Nantes. Même si cette mission survient dans l’oeil de la tempête parlementaire sur son projet de loi, la ministre assure qu’elle est justifiée. « Ça aurait pu être à un autre moment aussi, mais c’est un bon timing. »

L’événement nantais auquel elle a été invitée est organisé par un regroupement français de HLM, l’Union sociale pour l’habitat (USH). À cette occasion, la ministre québécoise responsable de l’Habitation doit prendre part à un panel sur les besoins en logements en France. Qu’entend-elle leur dire ? « Je vais leur relater ce qu’on vit ici, comment j’envisage les solutions », dit-elle.

Elle pense toutefois « avoir plus à apprendre d’eux que l’inverse ». Notamment de la présidente de l’USH, Emmanuelle Cosse, ministre française du Logement en 2016-2017 sous la présidence de François Hollande. « Elle a eu à opérer avec toute la capacité d’accueil en France, qui a eu des vagues migratoires importantes », mentionne Mme Duranceau.

Aux commandes du dossier ?

Le plan d’action qu’elle prépare sur la crise du logement « est en gestation » et continuera d’être peaufiné en son absence, maintient-elle. Et ce, même si son bras droit à la Société d’habitation du Québec, le p.-d.g. Claude Foster, est aussi du voyage. « On est très centrés sur ce qui se passe ici […], mais je pense que ça peut faire du bien aussi d’entendre ce qui se passe ailleurs », dit-elle. Le document doit être rendu public début décembre.

D’ici là, des mesures pour stimuler la construction de logements sont attendues dans la mise à jour économique que le ministre des Finances du Québec, Eric Girard, doit présenter en novembre.

Est-ce à dire que c’est son collègue des Finances qui pilote dorénavant le dossier stratégique du logement au sein du gouvernement Legault ? Mme Duranceau s’en défend. « Eric, je le connais depuis longtemps. On a siégé ensemble au conseil de la fondation de l’hôpital Sainte-Justine. C’est un gars de finances ; je suis une fille de comptabilité, de fiscalité. On vient les deux du même milieu, on est capables de se parler. Alors, j’ai tout à fait son écoute. »

Par ailleurs, jeudi, à l’Assemblée nationale, la ministre a dû reconnaître que la vallée du Richelieu n’avait pas, à l’heure actuelle, la capacité de loger les milliers de travailleurs dont aura besoin la future méga-usine de Northvolt annoncée la même journée.