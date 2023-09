Carmant veut une hausse de salaire substantielle propre à la DPJ

Les intervenants en protection de la jeunesse méritent les hausses de salaire les plus élevées du réseau public des services sociaux, selon le ministre Lionel Carmant. Et il a bien pris soin de le dire à sa collègue au Conseil du trésor, Sonia LeBel.

« Je lui ai dit clairement, puis elle le sait : ce qu’on a fait la dernière fois, la prime de 7 %, ça n’a pas eu son effet », a-t-il laissé tomber candidement en entrevue avec Le Devoir, en marge de la Journée dédiée au bien-être et à la protection de la jeunesse, vendredi, à Québec.

« Il faut vraiment qu’il y ait une différence plus significative entre ceux qui travaillent au CLSC, dans d’autres programmes, et ceux qui travaillent en protection de la jeunesse. Parce que c’est un travail qui est difficile, qui nécessite la compréhension d’une loi. Qui est psychologiquement plus lourd, aussi », ajoute le ministre responsable des Services sociaux.

Lionel Carmant espère donc une nouvelle offre différenciée, faite spécialement aux travailleurs de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ). À combien la chiffre-t-il ? « Je pousse pour la plus grande différence possible » avec l’offre globale faite au secteur public, se contente de dire l’élu caquiste.

« Ça doit faire partie du groupe qui a plus que le reste de l’équipe, dit-il. [Sonia LeBel] est très sensible à la chose. »

En matinée, M. Carmant avait été chaleureusement accueilli par une salle remplie d’employés de la DPJ après qu’il leur a dit : « Votre travail est beaucoup plus compliqué et exigeant que ce qui se fait en CLSC. Il faut que votre rémunération le reflète. »

De l’argent et du soutien

Une meilleure rémunération, oui, mais du soutien aux employés aussi, souligne Steve Geoffrion. Ex-intervenant à la DPJ, il est aujourd’hui professeur agrégé à l’École de psychoéducation de l’Université de Montréal.

Vendredi, il a profité d’un atelier donné à des intervenants pour leur lancer un message. « J’ai commencé ma conférence en disant : “C’est sûr que ça va vous aider, mais vous allez quand même être exposés à des enfants qui se font battre. Vous allez quand même être exposés à des enfants qui se suicident” », soutient-il en entrevue avec Le Devoir. « Allez demander aux traumatologues à Sainte-Justine s’ils sont bien payés. »

L’expert plaide pour davantage de soutien psychologique et pour des services mieux adaptés aux employés de la DPJ.

Interrogé sur les intentions du ministre, le président de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), Robert Comeau, invite pour sa part le gouvernement à dévoiler son jeu. « Lorsque l’offre arrivera sur la table, si elle s’y rend, nous l’analyserons avec attention dans le meilleur intérêt de nos membres, affirme-t-il dans une déclaration écrite. C’est grâce à des moyens d’attraction et de rétention efficaces, de même qu’en établissant de meilleures conditions salariales, que nous arriverons à endiguer la pénurie de personnel à l’origine de la crise qui secoue présentement les services publics québécois. »

Malgré l’imposante réforme déposée en 2021 par le ministre Carmant, le réseau de la protection de la jeunesse fait face à d’importants défis de main-d’oeuvre partout à travers le Québec. « [La pénurie] fait qu’on n’est pas capables de gérer le flux de jeunes qui rentrent. Dès qu’on arrive à 800, 900, 1000 signalements retenus, c’est très difficile », a affirmé M. Carmant vendredi.

Les listes d’attente en baisse

Au début de l’année, les listes d’attente à l’évaluation ont atteint le chiffre record de quelque 5100 noms. À pareille date, le temps d’attente pour une évaluation était de presque 50 jours. Mais il y a une lueur d’espoir : la fin de semaine dernière, à peine 3100 personnes étaient en attente d’une évaluation, selon des données obtenues par Le Devoir. La liste n’a jamais été aussi courte depuis octobre 2021.

« On a fait de gros changements », indique Lionel Carmant lorsqu’interrogé sur ces statistiques. « Le plus gros changement, c’est de demander à la première ligne [les services jeunesse généraux en CLSC] de contribuer plus. »





Mais attention, lance Jessica Côté-Guimond, directrice générale du collectif Ex-placé DPJ. « Est-ce que ç’a bien été traité ? Bien évalué ? Est-ce qu’on a fermé trop tôt certains dossiers ? Est-ce qu’on a vraiment pris le temps de référer la famille à la communauté ? C’est encore des questions que moi, je me pose », dit-elle au Devoir.

Les chiffres encourageants enregistrés la semaine dernière ne dureront pas une éternité. Chaque automne, puis chaque printemps, les listes d’attente s’allongent, convient le ministre Carmant. « Les deux gros pics, c’est juin et décembre. Les profs et le personnel scolaire, comme ils ont peur de ne pas voir les enfants pendant deux semaines ou deux mois, ils ont tendance à les signaler pour s’assurer que quelqu’un garde un oeil sur eux, analyse-t-il. Ça va remonter. Ça, c’est sûr. »

Le ministre, qui a entamé le printemps dernier la « phase 2 » de sa réforme de la DPJ, demeure confiant. La création d’un commissaire au bien-être et aux droits des enfants, réclamée par Régine Laurent dans le rapport final de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, ne saurait tarder. Le ministre attend seulement le feu vert du leader parlementaire, Simon Jolin-Barrette.

« Le projet de loi est prêt, a dit M. Carmant vendredi. Moi, j’ai hâte de le déposer. »

Des ententes en protection de la jeunesse chez les Cris et les Inuits ? Québec négocie actuellement avec les Cris et les Inuits pour conclure des ententes sur la DPJ du même ordre que celle qui a été conclue en 2018 avec les Attikameks, a appris Le Devoir. « On a des échanges avec eux. Eux veulent faire un partenariat avec nous. Donc, moi, je suis très encouragé par ça », a indiqué le ministre Lionel Carmant vendredi, à la veille de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. En 2018, la nation attikamek a conclu avec le gouvernement du Québec une entente pour obtenir un régime particulier de protection de la jeunesse. Celui-ci lui permet essentiellement de déléguer les pouvoirs de la DPJ aux communautés. C’est encore la seule nation autochtone à avoir conclu un tel accord avec le gouvernement du Québec. François Carabin