Le Parti libéral planche sur l’idée d’une Constitution du Québec

Le Comité sur la relance du Parti libéral du Québec planche sur une proposition de Constitution québécoise, car il voit dans ce projet « inclusif » un moyen pour les libéraux d’affirmer leur nationalisme, a appris Le Devoir.

Selon nos informations, l’offensive constitutionnelle fait partie des éléments qui seront proposés dans le rapport du comité, qui doit être dévoilé au conseil général du PLQ les 14 et 15 octobre à Drummondville. Lancé en mars, ce groupe de réflexion et de consultation a été mené par l’ancien journaliste André Pratte et la députée Madwa-Nika Cadet.

La place que doit prendre le nationalisme au PLQ, qui ne récolte que 5 % des appuis chez les francophones, nourrit les échanges chez les militants et les élus depuis la défaite électorale de 2018. Avec une proposition de Constitution du Québec, les membres du Comité sur la relance espèrent redéfinir le nationalisme, notamment parce que la Coalition avenir Québec s’est approprié ce thème à tort, à leur avis.

« Ne pas être caquiste, ça ne veut pas dire ne pas être nationaliste », résume un libéral. La question, pour son parti, n’est pas de savoir s’il doit « être plus ou moins nationaliste », mais bien de définir ce que cela veut dire, ajoute-t-il.

En entrevue, le professeur et ex-ministre libéral Benoît Pelletier affirme avoir été invité en juin par le comité Pratte-Cadet afin de discuter, entre autres, de la question d’une Constitution du Québec. M. Pelletier précise qu’il n’a pas eu de contacts avec le comité depuis. Mais « je ne serais pas surpris que le PLQ adopte cette idée-là ou avance cette idée-là », lance-t-il au Devoir. Le parti devra toutefois s’éloigner de considérations « strictement électoralistes », avertit-il.

« L’idée, ce n’est pas de dire : “il faut qu’on regagne le coeur des Québécois”. Il faut vraiment que le parti ait un coeur qui bat au même rythme que celui des Québécois. Alors donc, il y a une détermination, une volonté de voir le Québec comme étant une société qui a son identité profonde et qui veut la réaffirmer », affirme-t-il.

Les anglophones aussi

Benoît Pelletier souligne que les questions d’intégrité territoriale, comme le droit des Québécois de choisir leur avenir, rendent certains libéraux « mal à l’aise ».

Il y a un « travail de pédagogie » à faire, convient aussi une source libérale. Surtout, il n’est pas question de laisser les anglophones et les Autochtones de côté, ont fait valoir diverses personnes qui ont échangé avec Le Devoir.

Dans sa proposition, le comité souhaiterait reconnaître dans une loi fondamentale l’existence du Québec comme une nation au sein de la fédération canadienne et le statut du français comme langue officielle et commune. Mais il propose aussi de reconnaître les droits des communautés autochtones et de la communauté anglophone, comme celui du contrôle de ses institutions. La proposition en est donc une de « nationalisme inclusif », résume une source.

Benoît Pelletier, lui, voit dans ce projet « une belle occasion » de redéfinir la relation du Québec avec les Autochtones et les anglophones. Ces derniers ont été refroidis par le travail du PLQ de Dominique Anglade sur le projet de loi 96, qui a modifié la Charte de la langue française, ont souligné des libéraux. La tentative de repli vers les communautés marginalisées a d’ailleurs nourri les débats au sein du Comité de relance. La nécessité pour le parti de faire un mea culpa aurait irrité certains ex-élus, qui souhaitent davantage porter leur regard vers l’avenir.

Et la course à la chefferie ?

Autre source de tension : le calendrier de la course à la chefferie du parti devrait être dévoilé à Drummondville, de même que les conditions d’admission à la course. Le plafond de dépenses, fixé à 500 000 $ en 2020, serait abaissé. Le nombre de signatures de membres à recueillir serait quant à lui plus important que les 1000 nécessaires il y a trois ans.

Pour la course, deux scénarios auraient été étudiés : l’un dès l’automne 2024 et l’autre plus tard, au printemps 2025. Le premier scénario, prisé par des militants, a été rejeté par des membres du caucus du PLQ et d’anciens élus. « Le poste sera plus intéressant dans un an », a fait valoir une source. L’après Philippe Couillard, qui a mené au couronnement de Dominique Anglade, est perçu comme un contre-exemple.

Les libéraux se gardent aussi, désormais, de lancer des noms de candidats potentiels dans l’espace public dans l’espoir de les attirer. « Chaque fois, ils répondent qu’ils ne veulent pas y aller », déplore une source.