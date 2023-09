Les députés vont avoir 10% de rabais à la cafétéria de l’Assemblée nationale

Les députés bénéficieront à partir de vendredi d’un rabais de 10 % sur leurs repas à la cafétéria de l’Assemblée nationale. L’administration de l’institution a fait cette annonce jeudi à toutes les ailes parlementaires, a pu confirmer Le Devoir.

Cette décision survient alors que le premier ministre François Legault a récemment fait volte-face concernant une prime de 125 $ par jour versée aux députés, dont le salaire a été augmenté de 30 % en juin, à la suite d’une décision controversée.

À partir de vendredi, les parlementaires, ainsi que le personnel politique et administratif de l’Assemblée nationale bénéficieront d’un rabais de 10 % sur les produits vendus au Café du Parlement, à l’exception des boissons alcoolisées, indique un courriel interne obtenu par Le Devoir.

« Le rabais s’applique sur les produits consommés par la personne détenant une accréditation admissible. Le rabais ne s’applique donc pas aux produits qui seront consommés par des invitées et invités de cette personne », a écrit la directrice générale de l’information et de l’expérience visiteur de l’Assemblée nationale, Isabelle Giguère.

Une porte-parole de l’Assemblée nationale, Béatrice Zacharie, a confirmé ces informations, jeudi, en précisant que les journalistes de la Tribune de la presse seront également admissibles à ce rabais.

« C’est la réintroduction d’une mesure qui existait déjà et qui a été suspendue lors de la pandémie », a-t-elle affirmé.

Une offre non sollicitée

Du côté des ailes parlementaires, il semble que les élus n’ont pas demandé ce rabais annoncé jeudi par Mme Giguère.

L’aile parlementaire de Québec solidaire ne s’est pas opposée à la perspective que cette offre soit retirée aux élus. « L’important, c’est que les travailleurs et travailleuses de l’Assemblée nationale aient accès à ce rabais, a répondu la directrice des communications Stéphanie Guèvremont. Pour ce qui est des députés, nous n’avons pas demandé ce rabais et il pourrait être retiré. »

L’aile parlementaire libérale n’a pas pris position sur le nouveau rabais, qui sera offert vendredi. « C’est à l’administration de l’Assemblée nationale de répondre. Nous, on ne l’a pas demandé », a indiqué un porte-parole, Maxime Doyon-Laliberté.

Les ailes parlementaires caquiste et péquiste n’ont pas voulu commenter cette décision.

Le Café du Parlement est situé au rez-de-chaussée de l’Assemblée nationale, derrière le hall principal. Des repas chauds, sandwichs divers, collations et boissons chaudes et froides sont servies aux élus, au personnel et visiteurs de l’institution. Un plat du jour est offert à 11,95 $ avant taxes.

Photo: Alexandre Robillard Le Devoir

En juin dernier, les députés de l’Assemblée nationale ont voté en faveur d’une augmentation de leur indemnité de base, qui est passée de 101 561 $ à 131 766 $ après une hausse de 30 %.

M. Legault a annoncé au début du mois l’abolition d’une prime de présence de 125 $ par jour versée aux députés participant aux travaux de commission parlementaire lorsque la Chambre ne siège pas, généralement pendant les ajournements d’été et d’hiver.

Cette décision a été annoncée dans le contexte d’un « automne chaud » avec les syndiqués de la fonction publique en négociation pour le renouvellement de leurs conventions collectives.