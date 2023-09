Pour le PQ, on aménage la «minorisation» des francophones avec l’immigration temporaire

On est en train d’« aménager » la « minorisation » de la langue française au Québec avec la forte hausse de l’immigration temporaire, soutient le Parti québécois (PQ) au lendemain de la publication de données percutantes par Statistique Canada.

Le Parti libéral du Québec (PLQ) évoque de son côté un « drapeau rouge », tandis que Québec solidaire (QS) demande de régulariser le statut de ces temporaires pour en faire des résidents permanents.

On a ainsi appris mercredi que le nombre d’immigrants temporaires a bondi de près de 50 % au Québec en un an, passant de 322 000 à 471 000, entre juillet 2022 et juillet 2023.

En réponse, le gouvernement caquiste a avoué sa surprise et a appelé le fédéral à une « prise de conscience » sur la capacité d’accueil du Québec.

« C’est particulier qu’on procède à un ajustement aussi important », a dit la ministre de l’Immigration, Christine Fréchette, à la période de questions jeudi matin.

« Prise de conscience ? Non, ça va prendre quelque chose de plus énergique que ça », a dénoncé le député péquiste Pascal Bérubé, en mêlée de presse jeudi matin.

« Je dis qu’on aménage notre minorisation, au plan linguistique notamment », a-t-il poursuivi, en voulant avoir recours à « des mots moins catastrophistes » que la « louisianisation » évoquée par François Legault en campagne électorale l’an dernier.

Il rappelait ainsi les déclarations du chef caquiste, selon lesquelles il serait suicidaire de hausser le seuil annuel au-delà de 50 000 nouveaux arrivants.

Capacité d’accueil

Le Québec n’a pas la capacité d’accueillir 471 000 immigrants temporaires, que ce soit en matière de logement, de places dans les écoles ou de services à la population, a argué M. Bérubé.

Il a déploré que pendant qu’il est question d’accueillir 50 000 à 60 000 immigrants permanents par année dans les consultations à l’Assemblée nationale, le fédéral a admis sur le territoire du Québec un nombre beaucoup plus élevé d’immigrants temporaires.

Le Parti libéral du Québec (PLQ) parle quant à lui de « drapeau rouge » sur la capacité d’accueil du Québec.

« C’est extrêmement préoccupant », a pour sa part commenté le chef libéral intérimaire, Marc Tanguay, en mêlée de presse.

« Tout le discours est comme tronqué » dans le débat sur l’immigration, estime le chef parlementaire de Québec solidaire (QS), Gabriel Nadeau-Dubois.

« Bien sûr c’est trop [d’immigration temporaire], mais on ne peut pas juste dire que c’est trop », a-t-il dit en demandant qu’on régularise le statut des immigrants temporaires pour en faire des immigrants permanents.