La CAQ n’est pas «imbattable», lance Paul St-Pierre-Plamondon

La Coalition avenir Québec (CAQ) de François Legault perdrait des plumes, surtout à Québec, suggère un nouveau sondage Léger publié mercredi dans les médias de Québecor.

Le coup de sonde a été mené en ligne auprès de 1028 Québécois, du 22 au 25 septembre. Il suggère que la CAQ obtient 34 % des appuis, une chute de trois points depuis le mois dernier, tandis que le Parti québécois (PQ) arriverait en deuxième place à 22 %.

Québec solidaire (QS) suivrait avec 17 % des intentions de vote, le Parti libéral du Québec (PLQ) obtiendrait 14 % et le Parti conservateur du Québec (PCQ) d’Éric Duhaime fermerait la marche avec 12 %.

Dans la Capitale-Nationale, les caquistes auraient perdu dix points par rapport au mois dernier, selon le sondage, qui survient à quelques jours de l’élection complémentaire très suivie dans Jean-Talon.

En mêlée de presse mercredi à l’Assemblée nationale, le chef du PQ, Paul St-Pierre Plamondon, s’est réjoui des résultats du sondage, qui démontrent, selon lui, que la CAQ n’est pas « imbattable ».

« On est encouragés, a-t-il dit. Ce qui est clair, c’est qu’il y a un seul parti qui a des chances de battre la CAQ dans Jean-Talon, et c’est bel et bien le Parti québécois. »