Le député Vincent Marissal demande la suspension de l’étude du projet de loi 15

Le porte-parole en santé de Québec Solidaire, Vincent Marissal, demande au ministre de la Santé Christian Dubé de suspendre l’étude du projet de loi 15 visant à créer l’agence Santé Québec. Il estime que le gouvernement doit s’occuper en priorité « du monde réel » et régler les problèmes du réseau public, comme les listes d’attente qui s’allongent en chirurgie.

« Les gens qui souffrent, ils souffrent maintenant », a dit le député de Rosemont, Vincent Marissal, en mêlée de presse à l’Assemblée nationale mercredi. « Il n’y a pas un seul article [du PL 15], dans les 1300 ici, qui va régler le problème de souffrance des gens qui attendent pour se faire opérer, qui attendent pour une mammographie parce qu’elles ne savent pas si elles ont un cancer ou non et qu’elles sont obligées constamment d’aller payer. »

Vincent Marissal juge que le projet de loi 15 peut être mis sur pause, considérant la situation actuelle. « Je demande [à M. Dubé] de s’occuper urgemment des problèmes sur le terrain. Ça veut dire de retourner sur le terrain, ça veut dire d’aller chercher des solutions. Pas essayer de créer pour le moment une patente qui va s’appeler Santé Québec qui, en plus, va le dédouaner de ses responsabilités politiques. »

Pour le ministre Christian Dubé, pas question de suspendre l’étude du projet de loi 15. « Jamais de la vie ! », a-t-il répondu aux journalistes lorsqu’il a été questionné à ce sujet en mêlée de presse à l’Assemblée nationale.

Des listes d’attente qui s’allongent

Le ministre de la Santé et des Services sociaux dévoilait mardi de nouvelles données concernant la liste d’attente en chirurgie : un peu plus de 5000 patients québécois s’y sont ajoutés au mois d’août.

Une situation qu’a dénoncée mercredi au Salon Bleu le député libéral de Pontiac, André Fortin, porte-parole de l’opposition officielle en matière de santé. « Les Québécois, là, il n’en demande pas tant que ça, ils demandent que, lorsqu’ils ont besoin de l’État, lorsqu’ils ont besoin d’une chirurgie, bien, l’État réponde présent, a-t-il dit. Et malheureusement, à ce jour, la CAQ a présenté trois plans et les trois fois, Mme la Présidente, ça a été un échec retentissant. »

Le ministre Christian Dubé a rétorqué que le réseau public avait connu un « mauvais mois », car 78 000 employés étaient absents du réseau durant cette période estivale. « Les gens, on leur a donné des vacances, a-t-il dit. On a des gens qui sont absents pour maladie. C’est le pire moment qu’on a eu en termes d’absence depuis des années, et malgré ça, on a réussi à continuer à baisser nos listes d’attente de plus qu’un an, ce qui est déjà un exploit, puis on a réussi à baisser nos chirurgies de plus que 57 jours, les chirurgies oncologiques. »

« Il faut bichonner notre réseau public »

Il n’y a pas qu’en chirurgie que les listes d’attente sont longues. Plus de 100 000 consultations sont en attente en dermatologie, dont près de 60 % hors délai. Or, selon des données obtenues par Le Devoir, la proportion de dermatologues pratiquant au privé est passée de 13 % à près de 20 % au cours des cinq dernières années.

Interpellé à ce sujet en mêlée de presse, Vincent Marissal a indiqué que ces médecins « n’ont pas toujours tort » de quitter le réseau public. « Parfois, le public est pas super accueillant. Parfois, on ne leur a pas fait de place non plus. Ces docteurs-là veulent aller travailler. On ne leur donne même pas de plateaux techniques, pas d’endroit pour travailler. C’est pour ça que je dis qu’il faut s’occuper, qu’il faut bichonner notre réseau public. »