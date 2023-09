Suzanne Roy pilotera le comité des sages sur l’identité de genre

François Legault veut débattre d’identité de genre « sans tomber dans les extrêmes ». C’est donc une élue « modérée » qui mènera les travaux de son comité des sages : la ministre de la Famille, Suzanne Roy.

Le premier ministre en a fait l’annonce sur les réseaux sociaux, mercredi matin. L’élue de Verchères a donc été préférée à la ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, et au ministre de l’Éducation, Bernard Drainville. «Suzanne est une femme proche de la population et elle saura, j’en suis certain, être à l’écoute de tout le monde», a écrit M. Legault sur « X ».

L’identité des « sages » qui composeront ce groupe sera connue en décembre, a souligné Mme Roy, mercredi en mêlée de presse. Le mandat du comité sera également révélé avant les Fêtes. « Je regardais la semaine dernière les manifestations. Ça ne nous ressemble pas », a-t-elle dit à la presse parlementaire. « C’est important de véritablement faire l’état des lieux et de se faire une tête. »

La saga des toilettes mixtes dans les écoles a remué toute une réflexion au sein du gouvernement de François Legault, qui entend désormais mener un débat plus large sur la place des personnes trans et non binaires dans la société québécoise.

M. Drainville avait d’abord parlé d’un comité scientifique, avant que M. Legault évoque la création d’un comité des sages. « Notre but, évidemment, ce n’est pas d’enlever des droits à personne », a assuré Mme Roy, mercredi.

