Un vote pour la candidate plus que pour le gouvernement, dit Legault

Le premier ministre François Legault a mis de l’avant la candidature caquiste de Marie-Anik Shoiry, lundi, après avoir souligné que le résultat de l’élection partielle dans Jean-Talon n’aura aucune incidence sur son gouvernement.

Avant de se diriger dans un quartier de Québec avec sa candidate pour faire du porte-à-porte, M. Legault s’est arrêté au local électoral de Mme Shoiry, dans le secteur des centres commerciaux de l’arrondissement Ste-Foy.

Lors d’un échange qui a suivi avec les journalistes, le chef caquiste a élaboré sur l’importance de faire élire une femme pour tendre vers la parité à l’Assemblée nationale.

« Ça devrait être une candidate, on n’a pas encore atteint le 50 / 50 donc ça prend une candidate », a-t-il dit.

Parmi les cinq principaux partis dans la course, la Coalition avenir Québec (CAQ) et le Parti libéral du Québec (PLQ) présentent des candidatures féminines dans Jean-Talon.

M. Legault s’est abstenu d’appuyer sur l’importance de garder Jean-Talon dans le giron caquiste, comme c’était le cas depuis 2019 avant le départ de la députée Joëlle Boutin, l’été dernier.

« Je pense que ça va bien actuellement. Je ne vois pas pourquoi Jean-Talon changerait, ne resterait pas au gouvernement, surtout qu’on a la meilleure candidate », a-t-il déclaré.

En annonçant la candidature de Mme Shoiry, le mois dernier, M. Legault avait reconnu que les élections partielles canalisent parfois davantage le vote des mécontents contre les gouvernements.

Lundi, M. Legault a choisi de mettre Mme Shoiry de l’avant, à une semaine de l’élection partielle et en plein vote par anticipation.

« Il n’y aura pas de changement de gouvernement suite à l’élection partielle, on a 89 députés, a-t-il dit. C’est beaucoup un vote pour la candidate. »

M. Legault a notamment mis de l’avant les racines de Mme Shoiry dans la circonscription. Elle est la fille de l’ex-maire de Sillery, Paul Shoiry, un secteur qui fait partie de la circonscription de Jean-Talon.

« Elle est tombée dans la potion politique quand elle était petite avec son père Paul Shoiry », a-t-il rappelé.

Silence sur le troisième lien

Après avoir fait du porte-à-porte avec son chef, Mme Shoiry s’est montrée confiante que les électeurs caquistes iront voter même si leur participation n’est pas nécessaire pour maintenir leur parti au pouvoir.

« Les gens doivent se demander qui est la meilleure personne pour les représenter, est-ce qu’ils veulent une députée en mode solution, qui va être proactive, qui va être positive, ou est-ce qu’ils veulent un ou une député dont l’objectif premier va être de faire la souveraineté ou de critiquer », a-t-elle dit.

Tout comme M. Legault l’avait fait avant elle, Mme Shoiry a cadré l’enjeu de l’élection au niveau des candidatures.

« La dynamique partisane ne va pas changer suite à l’issue de l’élection, c’est ce qu’il voulait dire. La question que les citoyens doivent se poser c’est qui est la meilleure personne pour les représenter à l’Assemblée nationale. »

Mme Shoiry a affirmé que le recul du gouvernement dans le projet de troisième lien est sans conséquence dans le coeur des électeurs qu’elle croise.

« On m’en parle très peu, ce dont on me parle c’est surtout du coût de la vie et la sécurité routière », a-t-elle assuré.

En annonçant la candidature de Mme Shoiry, M. Legault avait défendu son honnêteté après être revenu sur sa promesse électorale de tunnel autoroutier entre Québec et Lévis.

Le candidat péquiste Pascal Paradis a soutenu que cette décision était déjà dans les cartons avant l’élection générale de 2022.

Durant le porte-à-porte, rue du Boisé-de-Sillery, M. Legault et sa candidate ont frappé à des portes où tous les électeurs l’ont assuré de leur appui, sauf dans un cas.

L’ex-député libéral Michel Pigeon, qui habite sur cette rue, lui a confirmé qu’il demeurait fidèle aux valeurs libérales.