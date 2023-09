Les oppositions réclament plus de refuges dédiés exclusivement aux femmes itinérantes

Les partis d’opposition à Québec réclament plus de refuges dédiés exclusivement aux femmes itinérantes pour répondre à leurs besoins spécifiques et assurer leur sécurité. De son côté, le ministre Lionel Carmant, qui vient d’annoncer 15,5 millions supplémentaires pour contrer la crise actuelle, assure qu’une partie de cette somme sera versée pour des « projets destinés aux femmes », mais sans en préciser la teneur puisque « la ventilation des sommes annoncées n’est pas encore publique ».

Réagissant à une enquête du Devoir qui mettait en lumière la crainte des femmes à se rendre dans les refuges mixtes, de peur d’y subir des violences à caractère sexuel, le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, a affirmé être au fait des problèmes particuliers vécus par les femmes dans la rue.

« L’itinérance vient avec des obstacles supplémentaires lorsqu’on est une femme ; c’est quelque chose dont on me parle lorsque je visite les refuges et qui me touche », a-t-il répondu par courriel.

« C’est pourquoi, dès le dépôt du Plan d’action en itinérance déployé en 2021, on a des mesures qui sont spécifiquement destinées aux femmes », ajoute-t-il. C’est dans ce cadre que « des organismes qui travaillent auprès des femmes en situation d’itinérance comme le Chaînon et le Pavillon Patricia Mackenzie ont vu leur budget annuel être rehaussé significativement », précise-t-il.

Mais cela semble bien loin d’être suffisant, si on en croit les chiffres du Partenariat pour la prévention de la lutte à l’itinérance des femmes, qui regroupe 5 refuges pour femmes de Montréal. À elles seules, ces maisons ont comptabilisé plus de 25 000 refus par manque de place l’an dernier. Le ministre n’a pas indiqué s’il allait revoir à la hausse le financement et le nombre de refuges dédiés exclusivement aux femmes, mais affirme que des « projets destinés aux femmes » seront financés dans le cadre de la nouvelle enveloppe pour les refuges en itinérance, annoncée il y a quelques semaines.

Besoin criant

Les partis d’opposition, eux, estime que Québec doit faire plus et mieux. « Quand on a des femmes qui parcourent la ville le soir parce qu’elles ont peur d’aller dans un refuge mixte [et] de se faire agresser, c’est vraiment inacceptable », affirme Elizabeth Prass du Parti libéral du Québec.

Selon elle, la solution passe par la création de plus de refuges pour femmes. « Quand La rue des femmes nous dit qu’il y a jusqu’à 30 refus par jour, c’est certain que le gouvernement ne peut pas nier le fait qu’il y a un besoin criant et qu’ils sont au courant. Donc c’est une question d’agir. »

Même son de cloche au Parti québécois. « Il est important de développer des refuges pour femmes seulement, pour celles ayant vécu des traumatismes et pour celles qui ne se sentent pas en sécurité dans les refuges mixtes, affirme le député Joël Arseneau. Quant aux refuges mixtes, il faut accroître la sécurité à l’intérieur et autour de ceux-ci. »

Il réclame également une hausse du financement pour les organismes qui viennent en aide aux femmes. « On estime que 70 à 85 % des femmes en situation d’itinérance ont été confrontées à une forme de violence. On sait également que l’itinérance féminine est souvent cachée, c’est pourquoi elle est mal documentée et sous-financée, alors que les ressources d’hébergement pour femmes requièrent davantage de moyens pour répondre aux besoins particuliers des femmes. Il faut donc rehausser l’octroi des ressources en fonction de ces réalités », affirme-t-il.

Du côté de Québec Solidaire, le député Étienne Grandmont interpelle le premier ministre Legault. « Ça doit prendre une action concertée et c’est le premier ministre qui doit caller la shot, comme on dit en bon latin. C’est lui qui doit dire que dorénavant, l’itinérance est un enjeu qu’on prend à bras-le-corps. »

Il réitère le besoin pour plan d’action qui inclut « au minimum » le ministère des services sociaux et de l’habitation. Il demande davantage de ressources non-mixtes pour répondre aux besoins spécifiques des femmes, mais également une meilleure protection des droits des locataires et plus de logement social. « Ce que j’espère, c’est qu’on se réveille, là. »