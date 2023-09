Drainville dans «l’immobilisme» face à un «drame national», selon Rizqy

La députée libérale Marwah Rizqy a reproché vendredi au ministre Bernard Drainville de faire preuve « d’immobilisme », notamment devant le « drame national » de la pénurie d’enseignants.

Devant les journalistes, elle a brandi un document du ministère de l’Éducation indiquant qu’il manquera 14 230 enseignants dans le réseau scolaire en 2026-2027. Selon elle, le ministère aurait réclamé que ce document, daté du mois de juin, demeure confidentiel.

« Moi, je trouve qu’il souffre d’immobilisme, qu’il ne sent pas l’urgence. Ce n’est pas normal qu’avec une information aussi cruciale, il n’ait pas senti l’obligation, morale à tout le moins, de tout de suite la divulguer et de dire aux partenaires du réseau : “Taisez-vous, c’est confidentiel” », a déclaré Mme Rizqy.

L’élue a exigé que le ministre convoque une réunion avec « les recteurs, les doyens et les autres acteurs » du milieu de l’Éducation, notamment pour discuter d’une révision de la formation et de la mise sur pied de stages rémunérés.

« On frappe le mur, on n’a pas assez de gradués pour le nombre de départs à la retraite. La moindre des choses, c’est de convoquer une réunion d’urgence puis de dire : “Au Québec, on n’a pas le droit à l’échec en éducation”. C’est un drame national », a lancé la députée libérale.

Le document présenté par Mme Rizqy s’appelle « Prévisions des besoins de main-d’oeuvre ». Le ministère y relève que 24 % des enseignants sont âgés de 50 ans ou plus. Il y est aussi écrit que les centres de services scolaires doivent embaucher environ 10 000 enseignants par année, dont 70 % sont des suppléants. Or un peu plus de 3000 étudiants obtiennent un diplôme en enseignement chaque année. Il y a donc « un nombre insuffisant de diplômés pour combler les besoins du réseau public et une partie de ceux-ci vont au secteur privé ou dans d’autres provinces », constate le ministère.

Pas confidentiel, selon Drainville

Interrogé pendant deux heures au Salon bleu, le ministre Drainville s’est défendu d’avoir caché le document brandi par sa collègue. « Non seulement il n’a pas été caché, il a été envoyé à sa propre commission [celle de l’administration publique], dont elle est présidente. Donc, si elle n’a pas choisi de le rendre public, il faudrait lui demander pourquoi », a lancé l’élu. Mme Rizqy a nié avoir eu le document entre les mains à titre de présidente d’une commission parlementaire.

Le ministre, par ailleurs, n’a pas répondu aux demandes de la députée libérale sur la tenue d’une réunion d’urgence. Bernard Drainville a passé de longues minutes à brandir des photos de projets d’agrandissement ou de construction d’écoles, dont l’une avait été prise le matin même, a-t-il souligné.

Il a continué de présenter ces images après avoir répondu très brièvement à une question sur l’école primaire de Griffintown — un sujet qui n’avait aucun lien avec les photos qu’il avait entre les mains. Le ministre tentait de recadrer le débat autour de la construction d’écoles, un dossier dans lequel Mme Rizqy accuse la Coalition avenir Québec de favoritisme.

« Le processus d’évaluation des besoins est très rigoureux. On ne fait pas de partisanerie avec le processus d’évaluation des besoins. Peut-être que la députée de Saint-Laurent fait de la partisanerie », a-t-il lancé.

Irritée, Mme Rizqy a demandé au ministre de retirer ses paroles. « Si ça peut lui faire plaisir, je retire mes paroles. Mais je n’en pense pas moins », a répliqué M. Drainville.