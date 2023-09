Québec solidaire exige la démission de Benoit Charette

Le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, s’est disqualifié de son poste en omettant de révéler les dépassements de la norme de nickel survenus au Port de Québec en 2022, selon Québec solidaire.

Le député de Jean-Lesage, Sol Zanetti, a officiellement demandé son départ, vendredi matin, à peine quelques heures après qu’il eut été révélé que le ministre caquiste avait en main toutes les informations depuis au moins le mois d’avril dernier. En matinée, l’élu solidaire avait affirmé sur le réseau social X avoir « beaucoup réfléchi depuis hier au mensonge du ministre ».

« Trop c’est trop. Il doit y avoir des conséquences », avait-il écrit.

En mêlée de presse devant l’hôtel du Parlement vendredi, M. Zanetti a accusé M. Charette d’avoir « été indigne de sa fonction » dans le dossier du nickel. « Qu’il pousse la logique jusqu’au bout. Ce qu’il lui reste à faire, c’est de démissionner », a-t-il dit. « Je ne demande pas à un ministre de l’Environnement d’être parfait. Je veux juste la vérité, qu’on arrête de se faire “bullshiter”. »

À peine revenu de New York, où il participait au Sommet sur l’ambition climatique, le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, se retrouve dans l’eau chaude pour avoir évité de mentionner ces dépassements de la norme de nickel lors du dévoilement des résultats de la campagne d’échantillonnage sur la qualité de l’air dans la basse-ville de Québec, à la fin du mois dernier.

Selon le procès-verbal d’une réunion du Comité de vigilance des activités portuaires, le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs avait ces résultats sous la main depuis au moins avril. Deux dépassements des seuils ont été constatés en décembre 2022, puis encore un autre au mois de janvier.

Des excuses exigées

Benoit Charette n’entend pas laisser sa place comme ministre et demande à Sol Zanetti de s’excuser. « Je l’invite à élever le débat dans ce dossier », a-t-il écrit sur X. « Ces données sont publiques depuis plus de trois mois et cette sortie démontre clairement un cri de désespoir de QS pour leur campagne dans Jean-Talon. »

« Je ne suis pas gêné de dire : je veux que, dans Jean-Talon, il y ait un député solidaire pour nous donner d’autre monde à Québec qui lutte contre les changements climatiques, qui lutte pour la qualité de l’air », a rétorqué M. Zanetti, qui était justement flanqué du candidat solidaire dans Jean-Talon, Olivier Bolduc.

Le député Zanetti, qui représente notamment les électeurs de Limoilou, où ont été observés les dépassements l’an dernier, accuse le ministre caquiste d’effectuer lui-même de la récupération politique.

« Quand il voit que ça ne s’éteint pas, quand il voit qu’il y a encore des articles de journaux là-dessus, il décide de passer à l’attaque puis de nous accuser, nous, qui défendons le monde depuis cinq ans, de faire de la partisanerie. C’est “cheap” », a-t-il signifié.

Sans demander la démission de M. Charette, le Parti québécois a condamné vendredi le « manque de transparence » du ministre.

L’enjeu de la qualité de l’air dans la basse-ville a rebondi à l’hôtel de ville de Québec, vendredi. L’opposition officielle a accusé Benoit Charette d’avoir commis un « mensonge par omission » et estime que le ministre « n’est plus crédible » pour traiter du dossier.

« [Bruno Marchand] doit demander des comptes, a affirmé Claude Villeneuve, chef du parti municipal Québec d’abord. Je ne pense pas qu’il doive continuer de collaborer avec le ministre dans ce dossier-là. » Réitérer sa confiance en Benoit Charette, a-t-il insisté, reviendrait à se faire « complice de [son] opération de camouflage. »

En visite à Chibougamau, le maire Marchand n’a pas souhaité réagir.

Depuis l’an dernier, il est permis de relâcher dans l’air des quantités de nickel cinq fois plus élevées qu’auparavant. Le ministère a assoupli sa norme de tolérance de 14 à 70 nanogrammes de nickel par mètre cube (ng/m3).

Avec Sébastien Tanguay