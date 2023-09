Marwah Rizqy ne sera pas de la course à la chefferie du PLQ

La députée libérale de Saint-Laurent, Marwah Rizqy, ne sera pas de la course à la chefferie de son parti, a-t-elle confirmé vendredi.

« Je ne peux pas faire de course à la chefferie », a-t-elle tranché dans un point de presse à l’Assemblée nationale. Sa priorité, pour le moment, est d’avoir « un deuxième bébé ».

Mme Rizqy avait alimenté les espoirs il y a quelques jours en se disant « tiraillée » par la course. « Il y a une partie de moi qui se sent prête », avait-elle affirmé.

« Mon tiraillement est sincère », a-t-elle dit vendredi. Mais vu sa situation familiale, la députée estime qu’il vaut mieux attendre avant de briguer le plus haut poste du Parti libéral.

Pour le moment, les députés Marc Tanguay, André Fortin et Monsef Derraji ont annoncé qu’ils ne se lanceraient pas dans la course. Seul le député Frédéric Beauchemin a manifesté un intérêt.

De son côté, Mme Rizqy a dit souhaiter un candidat « flamboyant » et une réelle course, afin d’encourager les débats au sein des troupes libérales.