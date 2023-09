Québec veut «convaincre» Ottawa d’abandonner le pétrole

François Legault veut qu’Ottawa emboîte le pas à Québec en abandonnant l’exploration gazière et pétrolière.

Le premier ministre a indiqué jeudi être à pied d’oeuvre pour attirer le reste des provinces canadiennes dans la Beyond Oil&Gas Alliance (BOGA), une coalition d’États qui ont laissé derrière eux les activités d’exploration et d’exploitation du gaz et du pétrole. « On essaie déjà de convaincre Ottawa », a-t-il dit. « On essaie de convaincre le Canada, les États-Unis, les pays qui n’en font pas autant que nous autres, d’en faire au moins autant que nous autres. »

M. Legault répondait au co-porte-parole de Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois, qui lui a demandé en période des questions de « dire à Ottawa de fermer le robinet des subventions au pétrole sale ».

Les subventions canadiennes aux énergies fossiles ont atteint 51,5 milliards de dollars l’an dernier, selon une analyse publiée en août par des chercheurs du Fonds monétaire international. Cela représente l’équivalent de 2 % du produit intérieur brut canadien, ou 1000 $ par habitant.

« Ce que je demande au premier ministre, [c’est] de dire au gouvernement fédéral : “les taxes et les impôts des Québécois, des Québécoises, on ne veut plus que ça finance le pétrole et le gaz sale de l’Alberta, vous bousillez tous nos efforts” », a martelé M. Nadeau-Dubois en Chambre, jeudi.

Ottawa et Washington n’en font pas assez pour réduire les émissions de gaz à effets de serre (GES), a convenu le premier ministre, avant de lancer une pointe à son adversaire de l’autre côté du Salon bleu. « Qu’il se présente à Ottawa, qu’il aille à la Chambre des communes », a lancé M. Legault. « Il s’est trompé d’assemblée ici aujourd’hui. »

Le chef du gouvernement québécois revient tout juste de New York, où il a participé au Sommet sur l’ambition climatique, à l’Organisation des Nations unies. Il y a notamment vanté le statut de « leader » du Québec en matière environnementale, une affirmation contestée par certains experts et les groupes d’opposition à l’Assemblée nationale.

Le Québec a officiellement mis fin en 2022 à l’exploration pétrolière et gazière sur son territoire. Le gouvernement de Justin Trudeau promet pour sa part d’imposer à l’automne 2024 un plafond d’émissions de GES aux pétrolières.

Avec Alexandre Shields