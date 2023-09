Les libéraux accusent la CAQ de favoritisme dans la construction d’écoles

La députée libérale Marwah Rizqy accuse le gouvernement d’avoir favorisé la construction et rénovation d’écoles dans les circonscriptions caquistes.

Mme Rizqy a dressé ce constat jeudi en s’appuyant sur une liste des projets dont le financement est prévu au Plan québécois des infrastructures pour 2023 à 2033.

« Sur toutes les demandes d’agrandissement, rénovation, construction d’écoles, 100 % dans les comtés caquistes, toutes les autres ont été refusées. Comment pouvez-vous expliquer ça ? », a-t-elle lancé en Chambre au ministre de l’Éducation, Bernard Drainville.

Selon la députée, cinq projets d’écoles situés dans des circonscriptions libérales sont toujours en planification alors qu’ils avaient été jugés prioritaires par le gouvernement, qui les a inclus dans le projet de loi 66 dont l’objectif était d’accélérer la construction de certaines infrastructures.

« Vous avez retiré 220 millions de construction d’écoles dans les comtés libéraux », a accusé Mme Rizqy en citant notamment des projets dans Saint-Henri-Sainte-Anne et Saint-Laurent.

M. Drainville a répondu que l’analyse préalable au choix des projets relève de fonctionnaires et non d’intérêts partisans.

« La classification des projets ne tient pas compte de la couleur des comtés, elle tient compte des besoins, et il y a des fonctionnaires qui sont là depuis nombre d’années, qui font l’évaluation des projets et qui, oui, classent les projets, les priorisent, et par la suite on va de l’avant avec cette classification », a-t-il déclaré.

Prorata

Le ministre a souligné que la Coalition avenir Québec (CAQ) a fait élire l’an dernier des députés dans 72 % des 125 circonscriptions québécoises.

« Il y a 90 députés de la CAQ en cette Chambre, alors c’est normal qu’il y ait au prorata davantage d’écoles qui soient inaugurées dans 90 comtés », a-t-il plaidé.

Selon M. Drainville, il peut arriver qu’un centre de services scolaires doive soumettre un projet plusieurs fois avant qu’il soit approuvé.

« Pourquoi ? Parce qu’il y a beaucoup plus de demandes qu’il y a de ressources, même si les ressources ont été augmentées de 150 % », a-t-il dit.

Dans un point de presse qui a suivi, Mme Rizqy s’est objectée à l’analyse de M. Drainville.

« D’entendre le ministre de l’Éducation dire : oui, mais on est plus de députés… Je veux bien qu’ils soient plus de députés mais toutes proportions gardées ça ne donne pas 100 % des écoles », a-t-elle dit.

Le ministre de la Culture, responsable de la région de l’Outaouais, Mathieu Lacombe, a également répondu aux accusations de Mme Rizqy.

« Les écoles ne sont pas choisies en fonction de la couleur politique, je trouve que c’est franchement insultant que Marwah Rizqy vienne insinuer ça », a-t-il dit dans une mêlée de presse après la période des questions.

Selon lui, le gouvernement caquiste a inauguré des écoles dans des circonscriptions libérales de la région.

« C’est pas les circonscriptions caquistes qui sont privilégiées », a-t-il dit.