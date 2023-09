Formation de préposés accélérée, soins de moindre qualité?

Des proches de personnes hébergées s’inquiètent de la qualité des soins prodigués par des préposés aux bénéficiaires dans le cadre de formations accélérées, a révélé jeudi le rapport annuel du Protecteur du citoyen.

Aux prises avec une grave pénurie de main-d’oeuvre, Québec mise depuis la pandémie de COVID-19 sur des programmes de formation de courte durée pour les préposés aux bénéficiaires. La plus récente offensive a été lancée en mai dernier, avec pour objectif la formation de 3000 à 5000 nouveaux préposés aux bénéficiaires d’ici décembre.

Or, sur le terrain, des familles craignent que « la qualité des soins et des services donnés par les préposés aux bénéficiaires formés dans le cadre d’un programme accéléré n’équivaille pas à celle de leurs collègues plus expérimentés », écrivent Marc-André Dowd et son équipe dans leur bilan 2022-2023.

« Le Protecteur du citoyen conçoit que la formation accélérée permet de répondre aux besoins immédiats des résidents, mais le souci de la qualité des soins et des services doit demeurer une préoccupation constante », ajoute M. Dowd en guise d’avertissement.

En point de presse, le vice-protecteur Claude Dussault a insisté sur l’importance « d’avoir un équilibre ». « Ça ne remet pas en question l’orientation d’accélérer la formation, mais c’est un rappel de s’assurer de contrôler comme il faut la formation des gens et de bien les encadrer, surtout en début de formation », a-t-il affirmé.

Invité à réagir, le cabinet du ministre de la Santé, Christian Dubé, a dit « prendre acte » du rapport du Protecteur du citoyen. « Nous devons trouver des façons de répondre aux besoins de la population sans compromettre la qualité des soins offerts. C’est une préoccupation constante », a fait savoir l’attaché de presse Antoine de la Durantaye. « La formation accélérée est un premier pas dans notre réseau de la santé. Les préposés aux bénéficiaires ont par la suite la possibilité d’accéder à d’autres formations en continu », a-t-il aussi rappelé.

La liste d’attente pour les CHSLD s’allonge « Les choses ne se sont pas améliorées » en matière d’accès à l’hébergement en CHSLD, déplore le protecteur du citoyen, Marc-André Dowd. Dans son rapport annuel 2022-2023, il fait d’ailleurs état du « parcours du combattant » pour obtenir une place en hébergement public. En date du 31 mars dernier, 4168 personnes attendaient leur place ; ce chiffre a maintenant atteint 4560, selon les données les plus récentes du ministère de la Santé. En trois ans, entre mars 2020 et mars 2023, le Protecteur du citoyen a observé une augmentation de 1129 personnes. Les transferts d’un hébergement à un autre, étant donné le manque de places, tendent d’ailleurs à créer un nouveau phénomène « d’itinérance » chez des personnes en perte d’autonomie avancée, a-t-il dénoncé. La Presse canadienne

Enfermés pendant 36 heures

À plusieurs endroits dans son rapport, M. Dowd fait état des impacts de la pénurie de main-d’oeuvre. Il note que l’exode du personnel « a été particulièrement marqué » dans le secteur de la protection de la jeunesse. Là, « les intervenants [sont] soumis à un environnement professionnel hautement exigeant, à une charge de travail trop lourde, à une supervision insuffisante, ainsi qu’à une pression sociale et médiatique parfois difficile à supporter », écrit le Protecteur du citoyen.

Dans les centres de détention, plus d’un poste d’agent correctionnel sur cinq est vacant, a souligné M. Dowd en point de presse. Les impacts sur les personnes incarcérées sont majeurs : des personnes ont été maintenues dans leur cellule « pendant plus de 24 heures, parfois jusqu’à 36 heures de suite », écrit-il dans son rapport.

Les conséquences se font aussi ressentir au sein du personnel. « Le Protecteur du citoyen a constaté que des gestionnaires délaissent leurs tâches pour remplacer des agents ou encore sont contraints de leur imposer de travailler pendant 16 heures consécutives », relève le document.

L’isolement administratif — pour des raisons de sécurité — « est utilisé régulièrement dans tout le réseau correctionnel québécois ». Le Protecteur du citoyen se dit toujours insatisfait des travaux du ministère de la Sécurité publique pour mettre à jour une directive qui viendrait notamment encadrer l’isolement cellulaire.