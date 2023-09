Après les manifestations, Legault veut être un «rempart contre les extrêmes»

François Legault n’a pas aimé voir le débat s’enflammer mercredi, quand deux camps se sont affrontés sur l’identité de genre dans les rues de Montréal. Se posant en « rempart contre les extrêmes », il lance un appel au calme « des deux côtés ».

« Ça ne représente pas le Québec », a signifié le premier ministre au lendemain des échanges tumultueux entre opposants à l’enseignement de l’identité de genre et défenseurs des droits LGBTQ + qui ont eu lieu dans la métropole. « Les Québécois sont modérés, et on n’a pas l’habitude de voir cette polarisation d’un côté comme de l’autre. »

« Je me sens une responsabilité comme premier ministre d’être un rempart contre les extrêmes », a-t-il ajouté. « Les positions sont campées. J’espère que ce sont des exceptions. »

Revenu à Québec après un trajet à New York pour le Sommet sur l’ambition climatique, il a appelé à un débat « sans s’insulter » sur les questions des droits trans et non binaires. L’élu caquiste n’entend toutefois pas défendre un camp ou un autre pour ses actions de la veille.

« Je fais un appel au calme des deux côtés. D’un côté on a un devoir comme société de protéger les jeunes qui sont dans les minorités, et de l’autre côté, bien, je peux comprendre les parents qui sont inquiets, les citoyens qui sont inquiets », a-t-il dit, tout en condamnant les « dérapages » de mercredi.

« Haine »

Interrogée à cet effet quelques minutes plus tôt, la ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, avait convenu avoir trouvé les affrontements « pas jolis ». « Je n’ai pas aimé ce que j’ai vu. Il y avait de la violence, il y avait de la haine », avait-elle dit, avant de préciser qu’elle « ne prendrait pas une partie ou une autre ».

Mercredi, au moment des manifestations, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et la mairesse de Montréal, Valérie Plante, avaient tour à tour dénoncé la « haine » envers les communautés LGBTQ + provenant des manifestants anti-enseignement de l’identité de genre.

Selon François Legault, il reste encore « beaucoup de sujets à régler » en la matière. Après l’interdiction des toilettes mixtes dans les écoles, son gouvernement pourrait même aller plus loin. La mise sur pied d’un « groupe de sages » sur les questions d’identité de genre permettra au gouvernement de se positionner.

« C’est un débat qui est relativement nouveau », a indiqué le chef du gouvernement. « Ça vaut la peine de se poser la question : est-ce qu’on doit revoir certaines règles ? » Rouvrir la loi ? « Je ne veux pas dire : “Ça serait une loi, ça serait une règle, ça serait des consignes”. On va laisser le comité [se prononcer]. »

Éviter un recul

La députée libérale Marwah Rizqy a exhorté Québec à éviter de s’aventurer là. « On n’acceptera pas, au Parti libéral du Québec, des reculs sur les droits et libertés fondamentales des gens. On va être là pour les défendre », a-t-elle dit à la presse parlementaire.

Québec solidaire a pour sa part déposé une motion pour « condamner les propos haineux et discriminatoires tenus envers les personnes de la communauté LGBTQI2S + dans la sphère publique, notamment lors des récentes manifestations ». Celle-ci a été adoptée à l’unanimité.

« Au Québec, on veut une société de bienveillance, une société où les petits bonshommes, les petites bonnes femmes dans nos écoles, puis les gens qui sont en questionnement sur qu’est-ce qu’ils sont puis qu’est-ce qu’ils veulent devenir [ont] leur place », a souligné le co-porte-parole solidaire Gabriel Nadeau-Dubois.

Si son parti demande une commission parlementaire sur l’enseignement de l’identité de genre dans les écoles, le député Pascal Bérubé n’a pas apprécié ce qu’il a vu mercredi lors des manifestations à Montréal. « Ce qu’on a vu hier n’envoyait certainement pas une bonne image du Québec et, moi, m’a rendu mal à l’aise », a-t-il convenu.

Avec Alexandre Robillard