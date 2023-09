Le gouvernement Legault réticent à éliminer la TVQ sur les logements

Le gouvernement Legault préfère pour le moment miser sur des subventions plutôt que sur une élimination de la TVQ pour stimuler la construction résidentielle. Le ministre des Finances Eric Girard juge cette mesure trop coûteuse et insuffisamment efficace.

« C’est une mesure qui est dispendieuse et diffuse lorsqu’on regarde le nombre de logements qui sera créé », a déclaré le ministre des Finances Eric Girard, mercredi matin.

Le gardien des finances de l’État estime qu’il en coûterait 1 milliard $ sur cinq ans pour rembourser les frais de construction des projets de logements.

M. Girard planifie plutôt de consentir des subventions aux constructeurs lors de la mise à jour économique en novembre.

Depuis New York, où il est en mission, le premier ministre Legault a également envoyé des signaux négatifs sur une éventuelle élimination de la TVQ mercredi. « C’est quelque chose qui coûterait très cher », a-t-il dit.

« On regarde plusieurs scénarios pour aider les locataires. On ne pense pas qu’à court terme ça serait la mesure la plus efficace », a ajouté M. Legault. Le gouvernement fédéral, qui a déjà annoncé qu’il comptait éliminer la TPS, presse actuellement les provinces à faire la même chose avec leurs propres taxes. « J’encourage chaque province, incluant le Québec, à utiliser chaque outil pour construire des maisons », a déclaré Sean Fraser, le ministre du Logement mercredi matin.

Avec Boris Proulx et La Presse canadienne