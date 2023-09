Élections Québec propose le retrait de circonscriptions à Montréal et en Gaspésie

S’il n’en tenait qu’à la Commission de la représentation électorale, Montréal et la Gaspésie pourraient bientôt perdre de leur poids démocratique.

L’organisme indépendant a déposé mardi à l’Assemblée nationale un rapport préliminaire contenant ses plus récentes propositions de délimitations électorales. Celui-ci recommande le maintien d’un total de 125 circonscriptions, mais suggère le retrait d’une circonscription à Montréal et d’une autre en Gaspésie, au profit des Laurentides et du Centre-du-Québec.

Selon le scénario du Directeur général des élections du Québec (DGEQ), les circonscriptions gaspésiennes de Gaspé et de Bonaventure fusionneraient pour devenir simplement Gaspé-Bonaventure. Une portion de la circonscription actuelle de Gaspé passerait également dans Matane-Matapédia.

À Montréal, une réorganisation profonde de la carte électorale verrait la circonscription d’Anjou—Louis-Riel disparaître. Les circonscriptions de Camille-Laurin et de Rosemont se partageraient le territoire laissé derrière.

Et ce n’est pas tout pour Montréal. Le scénario du DGEQ modifie en fait sept circonscriptions sur l’île, dont cinq qui appartiennent actuellement à Québec solidaire.

Élections Québec propose de compenser le retrait de deux circonscriptions par l’ajout de deux autres, dans les Laurentides et dans le Centre-du-Québec. Naîtraient donc les circonscriptions de Bellefeuille, à l’ouest et au nord de Saint-Jérôme, et de Marie-Lacoste-Gérin-Lajoie, qui s’assiérait en partie sur le territoire de Drummondville.

D’autres détails suivront.