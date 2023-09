Pour l’accès au logement, Legault vise une aide plus immédiate que d’abolir la TVQ

Le premier ministre François Legault ne ferme pas la porte à l’idée d’exempter la construction de logements locatifs de la taxe de vente provinciale (TVQ), comme l’a annoncé le gouvernement Trudeau jeudi pour la TPS, mais il y a d’autres mesures plus urgentes qui peuvent être prises, selon lui.

« Il y a aussi d’autres mesures qu’on regarde de très proche, qui pourraient avoir, peut-être, plus d’efficacité à court terme », a répondu M. Legault en mêlée de presse, à Montréal vendredi.

En vidéo | Comment François Legault compte-t-il faciliter l’accès à la propriété?



Mesures en novembre

En parlant d’efficacité, le premier ministre précise qu’il fait allusion à des mesures qui auraient un effet plus rapide.

« On veut regarder vraiment les personnes qui ont besoin d’aide immédiate, dit M. Legault. Donc, dans ce sens-là, oui, ça peut être intéressant à long terme pour encourager la construction d’enlever la TVQ, mais reste qu’il y a une priorité aussi à court terme, d’aider les gens. »

François Legault n’a pas voulu s’avancer sur les mesures étudiées. Le gouvernement dévoilera ses intentions dans la mise à jour économique de l’automne prévue pour le mois de novembre.

« On est en train avec Eric Girard, le ministre des Finances, de regarder plusieurs scénarios pour aider, entre autres, le logement, qu’il y ait plus de constructions de logements, mais aussi aider financièrement les personnes qui ont connu des grosses augmentations de loyer. »

Et le coût de l’épicerie

Le premier ministre a présenté cette approche en contraste avec l’intervention du gouvernement Trudeau qui a l’intention de mettre la pression sur les grands épiciers canadiens au sujet de l’inflation alimentaire.

« Je reviens à la question qui était proposée de recevoir les cinq chaînes d’alimentation. Oui, ça peut donner des résultats, mais ça ne donnera pas demain matin de l’argent dans les poches des citoyens qui ont de la misère à payer leur épicerie, payer leur loyer. »

Jeudi, le premier ministre Justin Trudeau a invité les provinces à suivre l’exemple du fédéral en éliminant, elles aussi, leur taxe de vente sur la construction de logement locatif, une promesse qu’avait faite son parti en 2015.

Dans les heures précédant l’annonce, des membres des gouvernements de l’Ontario, de la Colombie-Britannique et de Terre-Neuve-et-Labrador auraient indiqué leur intention d’emboîter le pas.

« Tempête parfaite »

Au moment où le Québec vit une augmentation sans précédent du nombre de personnes en situation d’itinérance, M. Legault a défendu l’intervention de son gouvernement, mais a reconnu qu’il fallait en faire davantage.

Les villes font pression pour obtenir plus de soutien du gouvernement Legault tandis qu’un rapport de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), dévoilé cette semaine, démontre que le nombre d’itinérants a augmenté de 44 % de 2018 à 2022.

François Legault affirme que son gouvernement « investit beaucoup » et qu’il a « un plan ambitieux », mais, confronté à « une tempête parfaite », Québec devra en faire plus. « Avec les problèmes de consommation de drogues, il y a des problèmes importants de santé mentale. C’est difficile de suivre le rythme d’augmentation des besoins, donc on sert plus de monde aujourd’hui. »