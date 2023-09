900 millions de dollars de fonds fédéraux «en attente» pour le logement au Québec

Une enveloppe de 900 millions de dollars de fonds dédiés au logement est bloquée faute d’entente entre Québec et Ottawa, dénonce l’Union des municipalités du Québec (UMQ).

« On est attente, on a les mains liées, on ne peut rien faire », a déploré son président, Martin Damphousse, à l’occasion du Sommet sur l’itinérance à Québec. « Sans cette entente-là, on ne peut rien faire, l’argent reste gelé. »

Ce dernier en a profité pour écorcher le premier ministre Justin Trudeau qui a reproché mercredi aux villes d’adhérer trop lentement au fonds fédéral visant l’accélération de la construction de logements.

Nouveau dénombrement dès l’an prochain

Des centaines de personnes sont réunies ce vendredi au Sommet sur l’itinérance organisé par l’UMQ dans la capitale. À cette occasion, le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, a annoncé la tenue d’un nouveau dénombrement des itinérants en 2024.

Le dernier dénombrement, dont les résultats sont sortis cette semaine, indique une augmentation de 44 % du nombre de personnes en situation d’itinérance par rapport à 2018. Lors d’un dénombrement réalisé à l’automne 2022, pas moins de 10 000 itinérants ont été recensés. Quatre ans plus tôt, ils étaient moins de 6000.

L’exercice se tenait auparavant tous les quatre ans. Or, le monde municipal, dont le maire de Québec, Bruno Marchand, pressait le ministre Carmant d’en augmenter la fréquence.

