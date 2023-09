Le débat sur les cessions de bail reprendra jeudi à Québec

Quatre mois après un printemps tendu, la ministre de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, devra défendre le projet de loi 31 et la restriction des cessions de bail à compter de ce jeudi au Parlement. Un débat qui se prolongera dans la rue où des associations de locataires comptent aussi manifester.

Dans les environs du Parlement à Québec, on trouve encore des affiches montrant une fausse ministre Duranceau qui vient de se faire arrêter. « Danger. Ministre France-Élaine Duranceau. Ennemie des locataires », peut-on lire.

Voilà maintenant le temps venu pour elle de faire face à la situation dans le contexte plus formel de la commission parlementaire chargée d’étudier son projet de loi.

Déposé en juin, il restreint considérablement les cessions de bail qui permettent à des locataires de céder leur appartement à des tiers sans l’accord du propriétaire, ce qui est notamment utilisé pour empêcher des hausses de loyer.

On connaît déjà la position des groupes attendus en commission parlementaire ce jeudi. La Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ) est pour, tout comme l’Association des professionnels de la construction (APCHQ).

Les associations de locataires, elles, ne sont attendues que la semaine prochaine en commission. Mais elles vont chercher à se faire entendre avant cela. Le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) a annoncé hier qu’il organisait des manifestations samedi autour d’une idée centrale : « La ministre Duranceau doit reculer et préserver la cession de bail ». Les villes de Montréal, Québec, Rimouski, Rouyn-Noranda et Sherbrooke sont ciblées.

Attaqué sur tout ce qu’il ne contient pas

Pour le reste, le projet de loi 31 se fera vraisemblablement critiquer pour tout ce qu’il ne contient pas. Le réseau FADOQ, qui est attendu mercredi, a déjà déploré l’absence de mesures pour empêcher la conversion de résidences pour aînés en logements réguliers, comme à la Résidence Mont-Carmel.

Quant au Réseau québécois des organismes en habitation (RQOH), il revendique des mesures plus efficaces en matière de logement social.

Enfin, l’Unité de travail pour l’implantation de logement étudiant (UTILE) viendra réclamer plus de mesures pour aider les jeunes.

La ministre fera-t-elle des ajustements ? Le seul auquel elle s’est engagée vise l’ajout de mesures fiscales pour aider les cégeps qui veulent construire de nouvelles résidences étudiantes.

Avec sa poignée de mesures, le projet de loi reste limité face à l’ampleur de la crise du logement. Le « plan d’action » reste à venir. Quand ? En entrevue au Devoir à la fin août, elle semblait viser décembre, mais déjà on peut s’attendre à ce que des mesures soient prises avant par son collègue des Finances, Eric Girard, dans la mise à jour économique prévue pour novembre.