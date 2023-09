Des proches de Joyce Echaquan claquent la porte d’une commission parlementaire

Des proches de Joyce Echaquan ont claqué la porte mercredi des auditions du projet de loi sur la sécurisation culturelle en santé, s’estimant instrumentalisés par le ministre responsable des relations avec les Premières nations et les Inuits, Ian Lafrenière.

« Nous, on a eu un profond, profond malaise de voir le ministre Lafrenière nommer à outrance le nom de Joyce en objectifiant sa cause pour ses besoins et son dessein politique », a lancé Jennifer Petiquay-Dufresne, directrice générale du Bureau du Principe de Joyce.

Avec elle, des proches de Mme Echaquan — morte il y a bientôt trois ans sous les insultes du personnel de l’hôpital de Joliette — ont réclamé que le ministre reprenne l’écriture de son projet de loi, cette fois « en partenariat avec les autorités autochtones compétentes ».

Le principe de Joyce vise notamment « à garantir à tous les Autochtones un droit d’accès équitable, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et de santé ». Bien qu’il le nomme dans le préambule de son projet de loi, le ministre Lafrenière ne le reconnaît pas, car il réfère au racisme systémique, une notion que le gouvernement Legault rejette.

Avant de quitter la commission parlementaire, Mme Petiquay-Dufresne a prononcé une allocution d’une dizaine de minutes. « Je suis plus fière des Québécois que du gouvernement », a-t-elle lancé. « Les personnes québécoises non autochtones nous appuient, elles sont de notre côté et on le ressent », a-t-elle aussi dit plus tard.

Pas une décoration

De l’avis de Mme Petiquay-Dufresne, qui était aussi la cousine de Mme Echaquan, le principe de Joyce « ne peut pas être une décoration dans un projet de loi ». Selon elle, le ministre Lafrenière n’a pas assez inclus les Autochtones dans la préparation de son texte législatif. « L’envoi de courriels à 13 personnes et organisations autochtones, ce n’est pas suffisant », a-t-elle laissé tomber.

Avant les proches de Mme Echaquan, des représentants du Collège des médecins et de l’Ordre des infirmières ont eux aussi critiqué le ministre pour son refus de reconnaître le racisme systémique.

« Il faut reconnaître que ça existe. Le monde entier l’a vu », a lancé mercredi Jolianne Ottawa, une infirmière qui dirige les services de santé dans la communauté de Manawan, où vivait Mme Echaquan.

« Ce sont des sujets qui sont déjà dans les données probantes, dans la littérature. Les recherches le démontrent : ça a des impacts au niveau des services, sur l’accès aux soins », a aussi souligné Sandro Echaquan, responsable des soins infirmiers à Manawan et professeur adjoint clinique à l’Université de Montréal.

Bien qu’il eût quitté la consultation, le Bureau de Joyce a déposé un mémoire en commission parlementaire. Le ministre Lafrenière a dit l’avoir lu « avec beaucoup d’intérêt ». « Je comprends que c’est un sujet qui est chargé d’émotions. Il faut être figé sur l’objectif, mais flexible sur la façon d’y arriver. On va être la première province à légiférer en matière de sécurisation culturelle », a souligné l’élu. « Il ne faut pas abandonner [le projet de loi], a-t-il ajouté.

« Ça tue des gens », selon Zanetti Le député solidaire Sol Zanetti a lancé un appel au premier ministre, François Legault, afin qu’il assouplisse sa position sur le racisme systémique pour faire progresser le dossier de la sécurisation culturelle. « Il y a une fermeture totale. […] Ce sont des problèmes que lui, [M. Legault], qualifie de sémantiques. Nous, on pense que ce sont des problèmes importants, qui nuisent à la confiance, qui altèrent la possibilité même d’une sécurisation culturelle, et ça tue des gens », a-t-il lancé. « Il serait temps qu’il révise sa position en haut parce qu’on a un travail à faire et que les gens ne se sentent pas écoutés. » M. Zanetti a qualifié la sortie des membres du bureau du principe de Joyce de « courageuse ». « Il y a quelque chose de vraiment extrêmement frustrant à participer à des consultations d’un projet de loi qui a été écrit sans consultation véritable avec les Autochtones », a-t-il déclaré. Le député libéral André A. Morin, a dit reconnaître le caractère « brouillon » du gouvernement dans ce dossier. « Ils veulent corriger quelque chose, mais rapidement. Pour des sujets aussi sensibles que celui de la sécurisation culturelle, il faut du temps et il faut une véritable consultation », a-t-il affirmé. À son avis, l’adhésion au principe de Joyce constitue le « minimum » que le gouvernement peut faire pour démontrer le sérieux de sa démarche. Marie-Michèle Sioui