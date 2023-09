Les ministres Roberge et Déry se contredisent sur la place de l’anglais au cégep

Le ministre responsable de la Langue française, Jean-François Roberge, et sa collègue à l’Enseignement supérieur, Pascale Déry, ont exposé mercredi des vues opposées concernant une semaine thématique sur la langue anglaise dans un cégep de la région de Québec qui est dénoncée par des groupes de protection du français.

M. Roberge ne s’est pas formalisé que le Cégep Garneau programme cette semaine une activité, English Week.

« Je ne m’insurgerai pas parce qu’un cégep francophone fait à l’occasion une semaine pour favoriser l’apprentissage de l’anglais », a-t-il déclaré dans une mêlée de presse.

Le Devoir a rapporté mercredi que du 11 au 15 septembre, dans le cadre de l’« English Week 2023 », le Département des langues invite toute la communauté du cégep Garneau à parler en anglais.

Mme Déry a pour sa part affirmé que cette activité est inutile en raison de l’omniprésence de l’anglais.

« Je lisais ça ce matin et je pense que l’anglais n’a pas besoin de vitrine au Québec. Honnêtement, l’anglais n’a pas besoin de vitrine au Québec, a-t-elle dit. Les étudiants sont exposés à du Netflix à du Spotify, on a déjà de la difficulté à leur faire maîtriser le français, à bien maîtriser la langue, alors je demande au Cégep Garneau de valoriser et de faire la promotion du français. »

Impératif français et le Mouvement Québec français s’opposent à l’initiative.

Le député libéral André Fortin a demandé au cégep de revenir sur sa décision.

« La décision du Cégep Garneau de demander à tout le monde de parler au cégep en anglais pendant une semaine, pour nous, c’est mal avisé. Alors on demande au cégep de revenir sur sa décision », a-t-il dit.

M. Roberge, qui est d’avis qu’il faut d’abord faire la promotion du français dans les écoles, ne s’est pas formalisé de faire plus de souplesse que les libéraux dans ce dossier.

« Ma boussole politique n’est nullement influencée par les élucubrations libérales », a-t-il dit.

Plus de détails suivront.