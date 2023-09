Les médecins pressent Québec de reconnaître l’intersectionnalité et le racisme systémique

Le gouvernement Legault doit renoncer à son approche « colonialiste et paternaliste » et reconnaître l’existence du racisme systémique s’il souhaite vraiment introduire la sécurisation culturelle dans le réseau de la santé, a plaidé mardi le Collège des médecins du Québec (CMQ).

Le président du CMQ, le Dr Mauril Gaudreault, a eu des échanges tendus avec le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuits, Ian Lafrenière, à l’ouverture des consultations sur le projet de loi 32. Celui-ci note dès son préambule que « les Autochtones doivent être distingués des autres usagers [du réseau de la santé] puisqu’ils forment des nations ayant une histoire et une culture distinctes ».

« Dans le diagnostic, pour moi, il y a la reconnaissance d’un problème. Je sais que ça vous met mal à l’aise. Nous, on est mal à l’aise avec la situation. Vous, vous l’êtes avec le mot », a lancé le Dr Gaudreault au ministre. « Je pense qu’il faut reconnaître le racisme systémique dans le système de santé. Pour corriger une situation, il faut d’abord la reconnaître. »

Le ministre a dit trouver la position du CMQ « fort[e] en café ». « Vous avez consulté quatre personnes, j’ai fait la tournée des 55 communautés [autochtones] », a-t-il lancé. L’importance de reconnaître le racisme systémique pour instaurer une approche de sécurisation culturelle divise les Autochtones et le milieu de la santé.

À (re)voir: Réconcilier Autochtones et système de santé

« Intersectionnel », « colonial »

Devant M. Lafrenière, les représentants du CMQ ont employé des termes qui causent des malaises au sein du gouvernement Legault, comme « intersectionnalité ». « Le mot “Autochtone”, dans votre projet de loi, est écrit avec un petit “a”, comme si les Autochtones n’étaient pas une nation à part entière », a même relevé le Dr Gaudreault. Le ministre s’est engagé à corriger l’orthographe du mot.

Le CMQ estime que le projet de loi du ministre Lafrenière est « caractérisé par une approche colonialiste et paternaliste », notamment parce qu’il n’a pas été écrit avec les Autochtones et qu’il « présum[e] de ce qui serait approprié et sécurisant pour ces populations ».

Comme l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ), l’organisation s’inquiète aussi du langage utilisé dans le texte législatif. Le projet de loi propose ainsi d’« adapter, lorsque possible, l’offre des services de santé et de services sociaux » par le biais de pratiques sécurisantes, comme l’embauche de personnel autochtone, la formation du personnel ou l’accès à des ressources d’accompagnement, par exemple.

« Nous sommes d’avis que ce langage minimise la teneur et la portée du projet de loi, alors que l’approche de sécurisation culturelle se veut être un incontournable », a notamment fait valoir l’OIIQ, dans une prise de position semblable à celle du CMQ.

« Je comprends que c’est un terme qui est faible », a reconnu le ministre Lafrenière.