Des consultations aux airs de «dîner de cons» au ministère de l'Éducation

La réforme Drainville est pilotée par un « politburo » et les consultations du ministre sur son projet de loi ont eu des airs de « dîner de cons », ont dénoncé lundi les oppositions, dans la foulée de révélations sur un comité confidentiel en éducation.

« Je ne peux pas croire qu’au Québec, on doive apprendre par une demande d’accès à l’information qu’il y a un comité de huit personnes qui se penche sur l’éducation de 1,3 million d’enfants », a lancé la députée libérale Marwah Rizqy.

Elle réagissait à un texte du Devoir, qui a révélé samedi que le ministère de l’Éducation a mandaté en 2021 huit experts afin qu’ils fournissent des « avis ad hoc et confidentiels » sur le réseau de l’éducation, dont certains sont au coeur de la réforme Drainville.

Surtout, Mme Rizqy s’explique mal que certains membres de ce comité soient venus s’exprimer en commission parlementaire au sujet de la réforme, et ce, sans mentionner leur appartenance passée à un comité dont certaines conclusions ont été reprises dans le projet de loi.

« J’ai l’impression qu’on a été conviés à un dîner de cons », a-t-elle déploré. « Eux viennent en commission parlementaire et font preuve de malhonnêteté intellectuelle parce qu’ils auraient pu dénoncer le fait qu’ils ont siégé sur le comité et dire : “c’est sûr qu’on est pour [la réforme], on est sur le comité qui [l’]a suggérée. »

Les membres du Comité sur les résultats scientifiques et le milieu scolaire (CRSMS) ont été rémunérés à la hauteur de 18 000 $ par année, à l’exception de deux d’entre eux, qui ont refusé d’être compensés financièrement pour leur travail. Sachant cela, « à plus forte raison, ils auraient dû tout simplement dénoncer leur apparence de conflit d’intérêts ou leur biais », estime Mme Rizqy.

Manque de transparence

L’élue libérale a précisé que le manque de transparence de certains chercheurs « n’enlève rien » à la qualité de leur recherche, mais en « enlève beaucoup à [leur] crédibilité » au sujet de la réforme. « J’ai l’impression qu’on a essayé de nous en passer une petite vite », a-t-elle glissé. « À la demande de qui c’est aussi opaque ? Est-ce que c’est à la demande du ministre ? »

Au Parti québécois, le député Pascal Bérubé s’en est pris aux méthodes de Bernard Drainville. « On sait maintenant ce que le ministre de l’Éducation veut dire par données probantes : l’avis de quelques professeurs et fonctionnaires triés sur le volet afin de conforter ses propres opinions. Le projet de loi 23 donne un bel exemple de biais de confirmation. C’est le politburo du ministre qui a piloté la réforme Drainville », a-t-il lancé.

Dans une conversation précédant la publication du texte du Devoir, M. Bérubé avait dénoncé le choix des intervenants reçus au parlement lors des quatre périodes d’étude du projet de loi 23. « Le ministre Drainville prétend s’appuyer sur des données et sur la science pour faire avaliser son projet de réforme. Dans les faits, comme on l’a vu pendant les consultations, l’idée qu’il se fait de la recherche en éducation est celle d’un petit panel d’experts dont il est proche », avait-il déclaré.

Dans leurs entretiens avec Le Devoir, des membres du CRSMS ont minimisé l’influence du comité sur la réforme Drainville. Ils ont notamment fait valoir le fait que le projet d’Institut national d’excellence en éducation a été au coeur des réflexions de plusieurs ministres de l’Éducation au fil des ans et a reçu l’appui de divers chercheurs.

Le ministère a été sollicité au sujet du comité mercredi dernier, mais n’avait toujours pas répondu à nos questions cinq jours plus tard. Le cabinet du ministre Drainville n’a pas non plus été en mesure de répondre aux questions du Devoir lundi.