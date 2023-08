Marc Tanguay renonce à la chefferie du PLQ

Le chef intérimaire Marc Tanguay a annoncé mercredi qu’il ne sera pas candidat à la direction du Parti libéral du Québec (PLQ).

M. Tanguay a affirmé qu’il demeurera dans ses fonctions jusqu’au choix du prochain chef du PLQ.

« Pour notre parti, devant les nombreux défis qui se dressent devant nous, c’est ainsi que je pourrai mieux servir. Je ne serai donc pas candidat à la chefferie. »

Député de LaFontaine, à Montréal, M. Tanguay est chef intérimaire depuis la démission de Dominique Anglade, après la défaite des libéraux aux élections d’octobre 2022.

Il a affirmé mercredi que l’intérêt du PLQ est au coeur de son action politique.

« Notre devoir, comme caucus, nécessite un travail rigoureux, de terrain et dans la plus grande unité. Je suis fier de notre équipe libérale et du travail accompli depuis maintenant près d’un an. »

Plus tôt cette semaine, le député libéral Monsef Derraji avait lui aussi renoncé à être candidat à la direction du PLQ.

Jeudi dernier, alors qu’il annonçait la candidature libérale pour la partielle de Jean-Talon, M. Tanguay avait affirmé que sa réflexion n’était pas terminée.

Plus de détails suivront.