Au volant sans ceinture, la ministre Geneviève Guilbault plaide «des oublis»

La ministre des Transports, Geneviève Guilbault, a présenté ses excuses mercredi puisqu’elle a oublié, dit-elle, d’attacher sa ceinture de sécurité à plusieurs reprises pendant qu’elle était en voiture.

En matinée, Le Journal de Québec a publié une série de photos tirées des comptes Facebook et Instagram de Mme Guilbault. Sur les images, la ministre ne porte pas sa ceinture de sécurité.

« Effectivement, j’ai oublié à certaines occasions de porter ma ceinture de sécurité », a déclaré la ministre à son arrivée au parlement. Elle a dit « assumer » ses erreurs et présenté ses excuses.

« Il y a trois photos je pense, trois ou quatre, dans l’ensemble de mes réseaux sociaux. Et des fois où je me promène en voiture dans la vie, je considère que ça demeure une exception statistiquement, mais ce n’est pas plus acceptable pour autant », a aussi déclaré l’élue.

Le Journal de Québec a en fait publié cinq images, et une recherche rapide sur les réseaux sociaux de la vice-première ministre permet d’en trouver une sixième sur laquelle elle ne porte pas sa ceinture de sécurité en voiture.

Reste que, « 99,9 % du temps, je porte évidemment ma ceinture de sécurité », a souligné Mme Guilbault.

Ne pas « diluer » la stratégie

La publication des photos survient quelques jours après que la ministre des Transports a dévoilé une nouvelle stratégie nationale pour améliorer la sécurité sur les routes du Québec.

« Je ne voudrais pas que tout ça dilue le message de prévention qui est très important cette semaine », a fait valoir Mme Guilbault. « Indépendamment de ma petite personne, […] les enfants entrent à l’école depuis hier, donc il faut être très, très, très prudent », a-t-elle insisté.

Elle a ajouté qu’elle comptait « évidemment » payer une contravention si elle devait en recevoir une. « J’assume les conséquences de mes actes », a-t-elle dit.

Au Québec, le non-respect du port obligatoire de la ceinture de sécurité peut entraîner une amende de 200 $ à 300 $ et entraîner l’accumulation de trois points d’inaptitude.