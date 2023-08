QS veut rendre publiques les émissions des projets d’infrastructures du gouvernement

Québec solidaire (QS) va déposer un projet de loi dans les prochains jours pour que les Québécois connaissent les émissions de gaz à effet de serre des projets d’infrastructures du gouvernement.

Le député solidaire de Taschereau, Etienne Grandmont, est le porteur du dossier qu’il associe à un « test climat ».

M. Grandmont a donné l’exemple du projet de troisième lien qui pourrait être soumis à ce « test climat ».

Le chef parlementaire de QS, Gabriel Nadeau-Dubois, a dit que ce projet de loi était une réplique au ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, qui demande aux Québécois de changer leurs habitudes en matière de consommation d’énergie.

Selon M. Nadeau-Dubois, le gouvernement doit donner l’exemple en la matière.

Tous les projets d’infrastructure du gouvernement devraient être soumis au « test climat » des solidaires, mais on comprend qu’il n’aura pas pour but de les bloquer. On parle davantage d’un objectif de transparence à QS.

Québec solidaire a fait cette annonce mercredi matin, juste avant le début de son caucus présessionnel. Le parti de gauche veut imposer la lutte contre les changements climatiques et l’adaptation à ceux-ci à l’ordre du jour de la session parlementaire qui commence dans les prochains jours.