Les exhumations de bébés innus commencent sur la Côte-Nord

Deux familles innues de la communauté de Pessamit, sur la Côte-Nord, pourront enfin savoir dans les prochains jours si les cercueils qu’elles ont mis en terre en 1970 contiennent bel et bien les restes de leurs bébés.

Les démarches devant mener à l’ouverture de deux sépultures ont commencé en milieu de semaine dernière dans cette communauté innue, où deux exhumations ont été autorisées par le tribunal.

Dans la journée de mardi, le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Ian Lafrenière, s’est rendu à Pessamit pour rencontrer les deux familles au coeur de cette démarche délicate.

Les deux exhumations sont les premières à avoir lieu depuis l’adoption, en 2021, d’une loi visant à faciliter les recherches d’enfants autochtones disparus. « Et ce ne sont pas les dernières, il y a d’autres dossiers qu’on traite présentement qui risquent de nous mener à des exhumations », a déclaré le ministre au Devoir.

À Pessamit, les deux familles que M. Lafrenière a rencontrées mardi cherchent à savoir si ce sont bien leurs nourrissons qu’ils ont enterrés, en mai 1970, au cimetière de Notre-Dame de l’Assomption de Betsiamites.

Les deux bébés — l’un âgé de quatre mois et l’autre, de moins d’un mois — ont été ramenés à leurs familles respectives dans des cercueils fermés, après avoir été hospitalisés pour la coqueluche. Sous les instructions de médecins et de propriétaires d’entreprises de pompes funèbres, leurs proches n’ont pas pu ouvrir les cercueils pour confirmer l’identité de leurs petits.

156 enfants « disparus »

Au Québec, 96 familles autochtones sont désormais à la recherche de 156 enfants, majoritairement innus et attikameks. Ces petits ont été évacués de leurs milieux respectifs vers des établissements de santé entre 1940 et 1980. Dans certains cas, leurs familles ont ensuite appris qu’ils étaient morts, parfois sans voir de dépouille. D’autres familles n’ont, quant à elles, jamais été informées du sort de leurs petits.

En juin 2021, l’adoption d’une loi sur les enfants disparus est venue simplifier les recherches des familles d’enfants disparus, en favorisant notamment la transmission de documents de la part des établissements de santé ou des congrégations religieuses. La loi, qui porte la marque du ministre Lafrenière, prévoyait aussi un processus d’accompagnement pour les familles exigeant l’exhumation des restes de leurs proches.

Les deux exhumations qui auront lieu à Pessamit ont été autorisées le 7 juin par la juge Nancy Bonsaint, de la Cour supérieure. Les exhumations sont coordonnées par le Bureau du coroner et le Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale.

Un processus confidentiel

Jusqu’ici, l’identité des familles impliquées dans ce processus, comme les détails à propos des exhumations, avaient été protégés. En s’exprimant dans les médias mardi, le ministre Lafrenière a donc levé une partie de la confidentialité entourant ce processus.

C’est qu’avec l’arrivée d’équipes à Pessamit — pour mener des vérifications techniques sur le site du cimetière notamment — l’élu a senti le besoin de s’adresser aux médias. « Je voulais les faire moi, les entrevues, pour que ce soit le moins invasif possible pour les familles, pour canaliser ça pour ne pas que les familles soient dans ce tourbillon [médiatique]-là », a-t-il expliqué.

Les familles impliquées dans les recherches d’enfants disparus vivent des moments « extrêmement durs », à l’instar d’autres membres de leur communauté affectés par les démarches en cours, a observé M. Lafrenière.

« C’est un déchirement entre : “enfin on le sait” et “mon Dieu, on vient d’apprendre qu’on a perdu notre enfant”. Même si on s’en doutait pendant des années, là on le sait », a-t-il illustré. « C’est l’espoir d’enfin savoir ce qui est arrivé et de l’autre côté, la hantise de dire : la vérité, on va l’avoir en pleine face et avoir la confirmation d’un décès. »